الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب تعود للارتفاع فى ختام التعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن، فيتو

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع من جديد بقيمة 25 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2542 جنيهًا للشراء و2571 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2250 جنيها للبيع و2225 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1907 جنيهًا للشراء، ونحو 1928 جنيهًا للبيع.

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سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1500 جنيه للبيع و1483 جنيها للشراء.

 الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه للبيع.

الأسعار العالمية للذهب 

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداولها قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

 

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.

 

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