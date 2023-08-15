الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إياد أمين: المنافسة بالمهرجان القومي للمسرح صعبة، والسينما سبب حبي للتمثيل

الفنان الشاب إياد
الفنان الشاب إياد أمين، فيتو

حصد الفنان الشاب إياد أمين جائزة أفضل ممثل دور ثان في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك عن دوره في عرض "الزائر" للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون. 

و عبر الفنان الشاب إياد أمين في تصريح لـ"فيتو" عن سعادته البالغة بجائزة أفضل ممثل دور ثان بالمهرجان، قائلا: "الحقيقة أنا لم أتوقع الجائزة مطلقا.. خاصة أن المهرجان يشارك فيه أسماء وفنانين كبار.. فإني أحصد الجائزة وأنا معايا كل الأسماء دي كانت صعبة للغاية". 

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وأضاف عن تقديمه للشخصية أمام لجنة التحكيم برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور: "في هذه الحالات ومع تعودي على تقديم العروض أمام لجان التحكيم سواء في المعهد العالي للفنون المسرحية أو المسابقات المختلفة التي خضتها قبل ذلك بركز في الشخصية فقط.. حقيقي بيكون فيه توتر بس لازم أتغلب عليه عشان ميأثرش عليا وأنا على المسرح". 

وتابع: "المنافسة في المهرجان كانت صعبة أيضا.. 37 عرضا من جميع جهات الإنتاج المختلفة على مستوى الجمهورية بيجعل فرصك في الفوز أقل لكن الحمد لله ربنا توج مجهودي بالجائزة". 

وعن التمثيل والتحاقه بمعهد الفنون المسرحية أكد إياد أمين أن السينما هي من أحببته في الفن والتمثيل، قائلا: "أحب السينما من صغري وهي من أحببتي في التمثيل وأتمنى أن أقدم أعمالا سينمائية في المستقبل فهذا حلمي". 

 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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