محمد عبد الرحمن بعد حصده جائزة المقال النقدي: «باب عشق» عرض متكامل وفخور بالفوز
حصد الكاتب محمد عبد الرحمن زغلول، جائزة المقال النقدي التطبيقي من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الاثنين على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان.
جائزة المقال النقدي التطبيقي
وجاء الفوز عن مقال بعنوان "باب عشق.. التراث بين الفُرجة والتجريب"، والذي يتناول فيه بالنقد والتحليل العرض المسرحي "باب عشق" للكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، والفائز بجائزة ساويرس الثقافية، من إخراج حسن الوزير، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان.
وقال الكاتب محمد عبد الرحمن زغلول: إن جائزة المقال النقدي واحدة من أهم جوائز المهرجان القومي للمسرح، وذلك كونه المهرجان الوحيد الذي يمنح جائزة في مثل هذا المجال.
المهرجان القومي للمسرح
وأضاف "عبد الرحمن" أن أهمية الجائزة تتمثل في إبراز المجهود النقدي الذي يقوم به النقاد والكتاب المسرحيون، معبرا عن تقديره للجنة التحكيم على تكليل مجهوده ومنحه الجائزة من بين عدد كبير من المقالات المهمة التي كانت مرشحة، وفخره بالحصول عليها في دورة تحمل اسم الزعيم عادل إمام.
وتابع: "المفارقة جاءت في الفوز عن مقال يتناول بالنقد العرض المسرحي "باب عشق" والذي لم يشارك في الدورة الأخيرة من المهرجان، إلا أن ذلك لا يمنع كونه أحد أبرز العروض المسرحية في الفترة الأخيرة، لتكامل عناصره الفنية، خاصة في إطار التأليف لإبراهيم الحسيني والإخراج لحسن الوزير، وهما أصحاب التجربة الكبيرة والثرية في المسرح الشعبي".
الكاتب محمد عبد الرحمن زغلول
يشار إلى أن محمد عبد الرحمن زغلول، كاتب وناقد، يعمل صحفيا في جريدة اليوم السابع، حاصل دبلوم التذوق الفني من أكاديمية الفنون، وصدر له كتاب "خالد الصاوي" ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة.
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