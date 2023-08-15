الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بيت المسرح يسيطر على جوائز المهرجان القومي، وخالد جلال: حققنا الهدف

جوائز المهرجان القومي
جوائز المهرجان القومي للمسرح، فيتو

وجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لما تقدمه من دعم دائم للحراك المسرحي المصري بصفة عامة، وبصفة خاصة ما ينتجه البيت الفنى  للمسرح.

 

 المخرج خالد جلال 

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بما حصدته عروض البيت الفنى للمسرح من جوائز بالدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري. والذى يعد مؤشرا قويا على نجاح الموسم المسرحي لهذا العام، مثمنا ما بذل من جهد لفريق عمل عروض البيت المشاركة بالمهرجان. 

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وأكد "جلال" أن عروض بيت المسرح حققت الهدف المرجو من الخطة المسرحية للبيت، التى أعلن عنها فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مطلع يناير الماضي بالمسرح القومى بالعتبة. 

 

جوائز بيت المسرح 

وحصل عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة أفضل عرض مسرحي لهذا العام، وحصل عرض "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب على جائزة أفضل عرض ثان. 

كما حصلت عروض البيت الفني للمسرح على جوائز أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة  لفاطمة محمد على عن دورها في "سيب نفسك" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وإيمان غنيم عن دورها في "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب.

 

المهرجان القومي للمسرح المصري

وحصل عرض "ياسين وبهية" على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني مناصفة لآية أبو زيد، وجائزة أفضل مخرج صاعد ليوسف مراد منير. 

 

بالإضافة إلى ذلك حصل عرض "سيدتي أنا" على جوائز  أفضل ديكور مناصفة للدكتور حمدي عطية، أفضل أزياء مناصفة للدكتورة مروة عودة، أفضل أشعار لعادل سلامة، أفضل إخراج لمحسن رزق.

كما حصل عرض "ستوكمان" من إنتاج فرقة مسرح الغد، على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال لياسر عزت مناصفة مع حازم القاضي عن عرض "ياسين وبهية".

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