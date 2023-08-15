رسالة وداع أخيرة من أحمد شيبة لوالدته بعد وفاتها (فيديو)

وجه الفنان أحمد شيبة، رسالة أخيرة لوالدته بعد وفاتها اليوم داخل مستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، إثر صراع طويل مع المرض.

ونشر “شيبة” على حسابه الرسمي بفيسبوك فيديو لوالدته معلقا عليه: "كانت بتدعيلي وانا مسافر ودلوقتي مصر كلها بتدعيلك.. الله يرحمك يا أمي يا رب".

شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

قرر المطرب الشعبي أحمد شيبة، إلغاء جميع حفلاته الغنائية، والأفراح التي كان من المقرر أن يحييها، وذلك بعد وفاة والدته، مساء أمس الإثنين.

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شيبة أبلغ مدير أعماله، بإلغاء كافة الحفلات، وإبلاغ أصحاب الافراح والحفلات بذلك الأمر، لحين انتهاء الفترة الصعبة التي يمر بها حزنًا علي وفاة والدته التي كان يرتبط بها ارتباطا شديدا.

ووجه رسالة لمدير أعماله بقوله “اللي عاوز حاجة ياخدها أنا مش هشتغل دلوقتي نهائي ومحدش يكلمني في شغل”.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة

وعلمت “فيتو”، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة، على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها، وقال المصدر، إن والدة “شيبة”، كانت تطلب دائمًا أن تتوضأ للصلاة، وكانت دائمًا تردد الشهادة، مؤكدا أنها كانت تردد آيات من القرآن، رغم مرضها الشديد، ورافقها أثناء مرضها، ابنها أحمد “شيبة”، وابنتها الكبرى.

وكانت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، تدهورت وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.