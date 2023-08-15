أحمد شيبة يدخل في نوبة بكاء حادة خلال جنازة والدته بالإسكندرية (فيديو وصور)

دخل الفنان الشعبي أحمد شيبة، في نوبة بكاء حادة خلال تشييع جثمان والدته من مسجد حسان بالقباري غرب الإسكندرية، عقب وفاتها أمس داخل مستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعدما دخلت في وعكة صحية شديدة على مدار شهر أغسطس الجاري.

وتشيع أسرة المطرب أحمد شيبة، جثمان والدته إلى مثواها الأخير في المدافن الخاصة بالأسرة في محافظة الإسكندرية، وسط تواجد المئات من منطقة القباري مسقط رأس الأسرة وجيرانهم وخروج الجنازة سيرا على الأقدام للمقابر.

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وكان المطرب أحمد شيبة قال عبر حسابه على “فيس بوك”: “أمي في ذمة الله، حياتي وعمري كله راح مني، كسرتيني يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده الله يرحمك يا نور عيني ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني ع فراقك”

وكانت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، تدهورت بعد تعرضها لوعكة صحية.

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