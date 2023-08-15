الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

اللي عاوز حاجة ياخدها، شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

أحمد شيبة ووالدته،فيتو
أحمد شيبة ووالدته،فيتو

قرر المطرب الشعبي أحمد شيبة، إلغاء جميع حفلاته الغنائية، والأفراح التي كان من المقرر أن يحييها، وذلك بعد وفاة والدته، مساء أمس الإثنين.

 

 شيبة أبلغ مدير أعماله، بإلغاء كافة الحفلات، وإبلاغ أصحاب الافراح والحفلات بذلك الأمر، لحين انتهاء الفترة الصعبة التي يمر بها حزنًا علي وفاة والدته التي كان يرتبط بها ارتباطا شديدا.

ووجه رسالة لمدير أعماله بقوله “اللي عاوز حاجة ياخدها أنا مش هشتغل دلوقتي نهائي ومحدش يكلمني في شغل”.

ورحلت مساء أمس والدة الفنان الشعبي، أحمد شيبة، داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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وعلمت “فيتو”، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة، على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها، وقال المصدر، إن والدة “شيبة”، كانت تطلب دائمًا أن تتوضأ للصلاة، وكانت دائمًا تردد الشهادة، مؤكدا أنها كانت تردد آيات من القرآن، رغم مرضها الشديد، ورافقها أثناء مرضها، ابنها أحمد “شيبة”، وابنتها الكبرى.

وكانت تدهورت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

 

 

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