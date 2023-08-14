أمي بين إيدين ربنا، أحمد شيبة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدته

فاجأ الفنان الشعبي، أحمد شيبة، متابعيه بتفاصيل الحالة الصحية لوالدته، والتي تتواجد داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالإسكندرية.

في هذا السياق، نشر “شيبة”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لوالدته أثناء الصلاة، معلقًا عليها بقوله: “يارب أنت الشافي المعافي، اشفيلي أمي ونور عنيا، واشفى كل مريض يارب العالمين، أمي بين إيدين ربنا ومحجوزة في مستشفى بالإسكندرية”



وتابع “شيبة” ياريت الجمهور يدعيلها، كل الكرم اللي ربنا رزقه ليا بسبب أمي ورضاها، فيارب مشوفش فيها أي حاجة وحشة من غيرها مش هعرف أعيش، دعواتكم أمي حالتها حرجة"

Advertisements

على الجانب الآخر، أكد “شيبة” في تصريحات سابقة، أنه مرتبط بوالدته، ودائم التواجد بجوارها، ويحاول أن يستشيرها في جميع خطوات حياته.

أما والدته قالت في تصريحات سابقة لـ “فيتو”، أنها لا تستطيع أن تنام، قبل أن يأتي أحمد من عمله، موضحة أنه دائمًا لا يكشف عن غضبه لأحد، لكنها تشعر بحزنه الذي يتحدث عنه لأي شخص آخر سواها.