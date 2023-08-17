استشاري عقاري يطالب بعقد نموذجي لحماية المواطنين من عقود الإذعان

طالب المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين وخبير التقييم العقاري، وزارة الإسكان باعتماد عقد عقاري نموذجي موزون الحقوق والواجبات بين شركات التطوير والاستثمار العقاري وبين مشتري الوحدات العقارية وتكون الوزارة طرفًا به ليصبح ملزم قانونيًّا لشركات الاستثمار العقاري مشابهًا لما تم من وزارة السياحة من سنوات قليلة لحل منازعات عقود "time Share" حيث ألزمت به شركات السياحة ومن لا يلتزم به يتم إيقاف نشاطها أو شطبها نهائيًّا، مؤكدًا أن هذا سيكون المنقذ لعملاء شركات التطوير العقاري بدلًا من عقود الإذعان الجارية حاليًّا والتي تجعلهم "لقمة سهلة" في فم المؤسسات الخاصة العملاقة.

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وأكد في تصريحات خاصة، أن السبب الرئيسي وراء تلاعب بعض الشركات العقارية وتربصهم للعملاء لإلغاء أو فسخ العقود القائمة منذ سنوات للتهرب من التزامات العقود وإنشاء عقود جديدة بأسعار جديدة هو الارتفاعات التي شهدها سوق مواد البناء في الآونة الأخيرة والذي يرفع من تكلفة البناء تباعًا بالإضافة إلى تعويم الجنيه.

وأضاف أن هذه المزاعم السالف ذكرها لا يمكن الاعتداد بها حيث أنه من المفترض أن تقوم الشركات العقارية بدراستها المسبقة لطرح الوحدات للبيع محتسبة فيها نسبة المخاطر التي قد تتعرض لها مستقبلًا من زيادات وخسائر وبناء عليه تحدد السعر المناسب لعرضها بالسوق، مضيفًا أن العالم يتعرض لأزمات اقتصادية منذ بداية عام 2022 لذلك من البديهي أن تتمكن الشركات من توقع مقدار التضخم وتأثيره في سوق التشييد والبناء في الفترة التالية لذلك ولكن نجد اليوم الشركات التي تمتلك مشروعات مقامة بعد هذا التاريخ لازالت تحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه عملائها.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات والتلاعب فى العقود من بعض الشركات العقارية، واتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات فى تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالاضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.

وأشار المهندس أبو الحسن إلى أن الشركات لا تستطيع فسخ العقد إلا باللجوء إلى القضاء والذي يستغرق سنوات عدة والذي يقع بالضرر على المشتري حيث يسترد امواله بنفس طريقة الدفع والتي تكون قد قلة قيمتها الشرائية حيث لا يستطيع المواطن شراء نفس الوحدة التي سبق واشتراها منذ 3 سنوات بنفس السعر، مؤكدًا أن بعض الشركات التي تتأخر عن تنفيذ مشروعاتها وجعل العميل يتنازل عن حقوقه بسبب المماطلة طويلة الأمد لا يجب أن يكون لها أي حقوق حيث يجب ألا يتحمل العميل أي خسائر بجانب الوقت الذي اقتطفه من حياة العميل والتزاماته الأخرى.