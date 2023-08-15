غلق نفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي لاستكمال أعمال إنشائية
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى.
وقال مصدر أمنى: يتم استكمال أعمال الغلق للنفق مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبرى التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبى، فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مُجمع البنوك فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالى.. وذلك فى مدة زمنية (ليلتين) يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15/8، و16/8 بداية من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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