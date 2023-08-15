الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

غلق نفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي لاستكمال أعمال إنشائية

غلق نفق باقى زكى،
غلق نفق باقى زكى، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى.

ضبط 314 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

ضبط صفحتين لممارسة أعمال الدجل والشغوذة

وقال مصدر أمنى:  يتم استكمال أعمال الغلق للنفق مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبرى التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبى، فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مُجمع البنوك فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالى.. وذلك فى مدة زمنية (ليلتين) يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين  15/8، و16/8 بداية من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

Advertisements

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية الادارة العامة لمرور غلق نفق باقى زكى محور التسعين الجنوبى

مواد متعلقة

ضبط 314 قضية مخدرات و123 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

ضبط صفحتين لممارسة أعمال الدجل والشغوذة

حملات أمنية تضبط 20 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات فى المحافظات (صور)

ضبط عنصر إجرامي يدير وكرًا لتجارة السلاح بالمنيا

ضبط هارب من 122 حكما قضائيا وآخر من السجن المؤبد بكفر الشيخ والمنيا 

ضبط عصابة نسائية لسرقة المشغولات الذهبية في أسوان

الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح ناري و23 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان (صور)

أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ضبط 9 أشخاص بتهمة الاعتداء على سائق بالبحيرة

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

40 جنيها تراجعا فى سعر جرام الذهب بالأسواق

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

120 جنيهًا تراجعًا فى سعر الذهب خلال 48 ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية