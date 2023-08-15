وصفة هندية لإنبات الشعر التالف وعلاج مشاكله

اشتهر الهنود بالشعر الغزير الناعم وذلك لتمبزهم فى عمل الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وتعالج مشاكله، مايجعله لامع وصحى.

وتحرص الفتيات على اتباع الوصفات الطبيعية الهندية الأصل التى تعمل على إعاد إنبات السعر وزيادة طوله وكثافته وعلاج تقصفه.

وصفة الشعر الهندية لإنبات الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة الشعر الهندية لإنبات الشعر التالف وعلاج جميع مشاكله.

المكونات:-

ملعقة روز ماري

نصف ملعقة قرنفل

ملعقة حبة البركة

2 ورق غار

زيت زيتون

الطريقة:-

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-نحضر مقلاة صغيرة ونضع بها الروز مارى وحبة البركة والقرنفل وورق الغار.

-ثم نضيف زيت الزيتون بحيث أن يغطى المكونات.

-ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلبه، ثم نتركه حتى الغليان لمدة 5 دقائق.

-ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما.

-ثم نقلب الخليط جيدا، ونصفيه.

-ثم يستخدم على الشعر مثل حمام الزيت حيث ندهن به الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.

-ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.

-نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الشعر الهندية لإنبات الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.