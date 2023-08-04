8 زيوت طبيعية تجعل شعرك ناعما ولامعا

زيوت طبيعية تجعل شعرك ناعمًا، الزيوت الطبيعية لها مفعول السحر على الشعر، بشرط أن تكون نقية وغير مغشوشة، وأن تستمري في استخدامها بانتظام، فالزيوت الطبيعية تمد الشعر بالعديد من المغذيات، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.



زيوت لتنعيم وتقوية الشعر

زيت الارجان



وفي السطور التالية، نستعرض أفضل زيوت طبيعية، يمكنها ان تمنح الشعر النعومة واللمعان، وفقا لموقع "immbb".

زيت بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على مستويات عالية من حمض أوميجا 3 ألفا لينولينيك، الذي يستخدم في علاج تساقط الشعر وإعادة نموه. هذا المركب يحفز نمو الشعر. يحتوي زيت بذور الكتان على نسبة عالية من فيتامين هـ أيضًا. يمكن أن يعالج هذا الزيت مجموعة متنوعة من مشاكل الشعر بما في ذلك قشرة الرأس، وتساقط الشعر.

يمكنك وضع زيت بذور الكتان على الشعر وفروة الرأس مباشرة بدون أي زيت آخر. يمكنك أيضًا تسخين الزيت قليلًا، واستخدامه مرة واحدة في الأسبوع.

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زيت الحبة السوداء:

يتم استخراجه من بذور حبة البركة. يحظى هذا المكون الطبيعي بشعبية كبيرة بين زيوت الشعر التي تقلل من تساقط الشعر.

زيت الحبة السوداء يحارب تساقط الشعر الزائد، ويساعد على نمو الشعر بشكل صحي وقوي وطويل. يحتوي زيت الحبة السوداء على مركب يسمى ثيموكينون وهو مضاد للهستامين يساعد على إعادة نمو الشعر. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعزز نمو الشعر. تشمل العناصر الغذائية الأخرى الأحماض الدهنية الأساسية والأحماض الأمينية والحديد وفيتامين ج، مما يجعله رائع للشعر. كما أنه يحبس الرطوبة في خيوط الشعر.

مزيج من زيت جوز الهند وزيت الحبة السوداء هو العلاج الامثل لتساقط الشعر المفرط.

زيت الأرجان:

يُعرف زيت الأرجان أيضًا باسم الذهب السائل. زيت الأرجان غني بفيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة،يغذي زيت الأرجان ويحمي البشرة والجسم والشعر. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فإنه يمتلك القدرة على عكس الضرر الذي يلحق بالجلد والشعر. يمكنك استخدامه كبلسم يمكن أن يحمي شعرك من أضرار أشعة الشمس، ويضيف الرطوبة إلى شعرك، ويصلح الأطراف المتقصفة، ويساعد أيضًا في نمو الشعر.

إن زيت الأرجان يتغلغل في جذور الشعر ويغذيه بعمق. كما أنه غني بمضادات الأكسدة ويصلح الشعر التالف. يعمل المحتوى العالي من فيتامين هـ وفيتامين إف على إصلاح الشعر التالف، ويجعل الشعر لامعًا. كما يعالج زيت الأرجان الأطراف المتقصفة. يُعرف باسم "الذهب السائل" لخصائصه الرائعة على الشعر وهو رائع للغاية للشعر التالف من التصفيف الحراري.

زيت الأفوكادو:

زيت الأفوكادو يزيد من لمعان وقوة الشعر. يحتوي على نسبة أعلى من الأحماض الدهنية غير المشبعة من زيت جوز الهند. هذه الأحماض الدهنية مفيدة لصحة الشعر ونموه. يغذي زيت الأفوكادو الشعر بعمق ويرطبه، كما أنه يرطب خيوط الشعر بعمق عن طريق اختراقها بعمق. لا توجد آثار جانبية لاستخدام زيت الأفوكادو.

زيت البصل للشعر:

ابتكرت الكثير من العلامات التجارية زيوت الشعر المملوءة بزيت البصل والتي تمنع التقصف وتعزز نمو الشعر وتمنع ترقق الشعر. الاستخدام المنتظم لهذا الزيت يمنع أيضًا ظهور الشيب المبكر.

زيت برينجراج:

زيت برينجراج مصنوع من مزيج إكليبتا ألبا أو فالس ديزي مع زيت السمسم. يساعد هذا الزيت في تقليل تساقط الشعر، ويمنع الشيب المبكر، ويساعد أيضًا في نمو الشعر بشكل أسرع. يمنحك الاستخدام المنتظم شعرًا صحيًا وطويلًا.

زيت جوز الهند

زيت السمسم:

يستخدم زيت السمسم كزيت أساسي في العديد من مستحضرات الايورفيدا لنمو الشعر، مثل زيت برينجراج. نظرًا لأن زيت السمسم مضاد للميكروبات، فإنه يعالج الكثير من التهابات فروة الرأس والالتهابات الفطرية. يفضل استخدام السمسم كعلاج بالزيت الساخن. يعمل على ترطيب الشعر وتغذية فروة الرأس والتخلص من القشرة كما يعمل فيتامين E الموجود في الزيت على تعزيز نمو الشعر.

يحتوي زيت السمسم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تحارب مجموعة متنوعة من مشاكل الشعر وفروة الرأس. زيت السمسم يغذي ويرطب الشعر بمحتواه من الفيتامينات والمعادن. يحتوي هذا الزيت على فيتامين هـ وفيتامين ب وفيتامين أ وبعض العناصر الغذائية الأساسية الأخرى الضرورية لنمو الشعر وصحته.

زيت جوز الهند:

أفضل زيت للشعر ويمنح شعرًا صحيًا وناعمًا ولامعًا، زيت جوز الهند منعم طبيعي غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح الشعر التالف. من المعروف أن زيت جوز الهند يتغلغل في بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر ويرطب الشعر الجاف. زيت جوز الهند يجعل الشعر أكثر نعومة ويمنع تكسر الشعر وتقصف الأطراف. أيضًا، عند إضافة أعشاب مثل أوراق الكاري ومكونات الأيورفيدا الأخرى إلى زيت جوز الهند، يصبح زيتًا معجزة يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعل الشعر ينمو بشكل أسرع في فترة زمنية قصيرة.