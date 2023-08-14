الإثنين 14 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

كرياتين الكتان لفرد الشعر بشكل طبيعي بدون مواد كيميائية

فرد الشعر، فيتو
فرد الشعر، فيتو

فرد الشعر من الأمور التى تلجأ لها الفتيات للحصول على شعر ناعم ومظهره مميز وجذاب، وعادة يكون الفرد من خلال المواد الكيميائية.

وفرد الشعر الكيميائي يدمر الشعر حيث يظهر الشعر فى البداية لامع وصحى ولكن مع الوقت يضعف ويتقصف ويتساقط، لذا تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لفرد الشعر.

كرياتين الكتان لفرد الشعر 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كرياتين الكتان لفرد الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة بذور كتان

ملعقة كبيرة أرز مطحون

2 كوب ماء

زيت جوز الهند

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الطريقة:-

  • نحضر حلة على النار ونضع بها بذور الكتان والأرز المطحون والماء ونقلب ونرفعهم على النار.
  • نترك الخليط حتى الغليان ثم نقلب مع الغليان حتى يتحول السائل إلى جل.
  • ثم نرفعه من على النار ونصفيه ساخنا.
  • ثم نتركه يبرد ويحفظ فى زجاجة نظيفة محكمة الغلق وصلاحيتها أسبوع بالثلاجة.
  • عند الاستخدام نأخذ الكمية المناسبة للشعر ونضيف لها ملعقة كبيرة زيت جوز الهند ونقلب جيدا.
  • ندهن الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا.
كرياتين الكتان لفرد الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

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حافظى على جمال شعرك بهذه المكونات

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8 زيوت طبيعية تجعل شعرك ناعما ولامعا

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فرد الشعر كرياتين الكتان كرياتين الكتان لفرد الشعر العناية بالشعر دعاء محمد خبيرة التجميل

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