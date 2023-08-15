محافظ الدقهلية: نتواصل مع نواب البرلمان لحل مشاكل المواطنين

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التعاون المستمر مع النواب من أجل تحقيق احتياجات ومطالب المواطنين في الدقهلية وحل مشكلاتهم بنطاق المحافظة.

وقال "مختار": نعمل جميعا ومن خلال مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع السادة نواب البرلمان لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين".

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات.

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والتقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء البرلمان بمحافظة الدقهلية..

وأكد "مختار" على التواصل المستمر مع النواب مضيفا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع السادة النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة..

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