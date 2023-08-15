عايدة الأيوبي: مفيش إنتاج كبير للإنشاد الديني (فيديو)

كشفت الفنانة عايدة الأيوبي سبب غيابها عن الساحة الفنية، وذلك بعد عودتها من جديد ومشاركتها في فيلم خمس جولات وخوضها تجربة التمثيل للمرة الأولى.

غياب عايدة الايوبي عن الساحة الفنية

وقالت “الأيوبي” خلال لقائها مع فيتو: "الغياب دا بيكون غصب عني، وبالذات الإنشاد الديني الذي استمريت فيه لفترة طويلة ولم ألق دعما كبيرا من حيث الإنتاج، ومن المعروف أن أداء الإنشاد الديني من حيث الصوت النسائي قليل، لذلك أنا أجتهد من حيث الإنتاج الشخصي، بالإضافة إلي مشاركتي في بعض الإعلانات لكي يكون لدي القدرة أن أنفق علي إنتاجي".

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و أضافت:" الدعم علي الشخصيات اللي شبهي من حيث الهيئة والشكل قليل.. ودي حاجة باخدها علي شركات الإنتاج".

وعن خوضها تجربة التمثيل للمرة الأولي ومشاركتها في فيلم 5 جولات قالت:" الموضوع كان فيه تمهيد وتدريب وأنا طلعت علي المسرح كتير أوي لذلك مكنتش خايفة من التجربة في فيلم خمس جولات".

تفاصيل فيلم خمس جولات

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

أبطال فيلم خمس جولات

وفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

وطرحت شركة المنتجة لفيلم خمس جولات البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس المقبل.

وظهر في البوستر الرسمي، وجه النجم ماجد المصري في الخلفية ومن أمامه الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.