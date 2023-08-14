الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد فراج وبسنت شوقي في العرض الخاص لفيلم 5 جولات لدعم داليا شوقي (فيديو وصور)

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

حرص الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي على دعم شقيقتها داليا شوقي في العرض الخاص لفيلم "5 جولات" المقام  حاليا في أحد المولات الكبري بمنطقة ألماظة.

وحرص الفنان أمير كرارة على حضور العرض الخاص لفيلم 5 جولات المقام حاليا في أحد المولات الكبرى  بمنطقة ألماظة.

 

 

كما حرص الفنان  يوسف ماجد المصري نجل الفنان  يوسف الكيدواني على حضور العرض الخاص لفيلم 5 جولات المقام حاليا  بأحد المولات الكبرى بمنطقة ألماظة  لدعم أبطال الفيلم  ماجد المصري و آدم شرقاوي.

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ويعتبر هذا أحدث ظهور للفنان الشاب يوسف ماجد الكيدواني بعد احتفاله مؤخرا  بحفل زفافه وسط نجوم الفن.

 

 

 

 

 

ووصل منذ قليل الفنان ماجد المصري  إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "5 جولات"  المقام حاليا في أحد المولات الكبرى في منطقة ألماظة.

 

وحرصت زوجة ماجد المصري على دعم زوجها  بحضورها برفقته  في العرض الخاص لفيلم 5 جولات.

 

 

 

 

 

كما وصلت  الفنانة عايدة الايوبي منذ قليل الي العرض الخاص لفيلمها الجديد "5 جولات" المقام حاليا في أحد المولات الكبرى في منطقة ألماظة. 

 

بينما ظهر الفنان آدم الشرقاوي بوشم على صدره في العرض الخاص لفيلمه الجديد  "5 جولات" 

 

 

تفاصيل فيلم خمس جولات 

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

 

 

أبطال فيلم خمس جولات 

وفيلم خمس جولات  FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

 

وطرحت شركة المنتجة لفيلم خمس جولات البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس المقبل.

 

وظهر في البوستر الرسمي، وجه النجم ماجد المصري في الخلفية ومن أمامه الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

أبطال فيلم خمس جولات خمس جولات الفنان محمد فراج

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