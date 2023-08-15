مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيان يطالبان بوقف القتال في طرابلس

علق المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباكات بين مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤ في العاصمة طرابلس.



مجلس النواب الليبي يطالب بوقف القتال

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيانه، نرفض أي حروب جديدة في جميع ربوع ليبيا وليس طرابلس فقط.

بيان مجلس الدولة الليبي، فيتو



وفي السياق ذاته أصدر البرلمان الليبي بيانا اليوم الثلاثاء، طالب فيه المليشيات والفصائل المسلحة في طرابلس لوقف إطلاق النار وتغليب لغة العقل وفتح ممرات أمنة للمدنيين.

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بيان مجلس النواب الليبي، فيتو





وتوسعت دائرة القتال بين ميليشيا الردع ومليشيا اللواء ٤٤٤، وتسببت في سقوط ما لا يقل عن ٩ قتلى و٢٦ مصابا حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير إعلامية ليبية، أن هناك اتفاقا بين عبدالحميد الدبيبة ورئيس ميليشيا الردع عبدالرؤوف كاره، لاعتقال آمر مليشيا اللواء ٤٤٤، محمود حمزة في مطار معيتيقة.





وتسبب اعتقال محمود حمزة في إثارة اشتباكات هي الأعنف في الفترة الأخيرة داخل شوارع العاصمة طرابلس بين ميليشيا الردع وال٤٤٤.





وطالبت حكومة الدبيبة المليشيات بضرورة ضبط النفس والتوقف عن الأعمال القتالية.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ الأمس اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وميليشيا ال٤٤٤، وذلك بعد اعتقال قائدها محمود حمزة في مطار معيتيقية من قبل قوات الردع.





خارطة انتشار المليشيات في طرابلس

ومنذ أحداث ٢٠١١ وتدخل الناتو ظهرت ميليشيات إرهابية عديدة في العاصمة طرابلس والتي تتشكل على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي مثل ميليشيات الأمازيغ، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، وغيرها من جرائم.

