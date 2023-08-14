غضب القوى المدنية في ليبيا بسبب خطاب مسرب لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة

تسبب خطاب مسرب لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، والذي دعا فيه رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية، في استياء الحقوقيين.



خطاب مسرب لوزير الداخلية في حكومة الدبيبة

وتضمن الخطاب المسرب مطالبة من وزير الداخلية بحل مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقا لأحكام قانون ينظمها، كما دعا إلى عدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية الدخول على الأراضي الليبية، خاصة التي حصلت على الإذن من قبل مفوضية المجتمع المدني، باستثناء المنظمات الدولية الممنوحة إذنا من طرف وزارة الخارجية.

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خطاب وزير الداخلية الليبي، فيتو

ودعا وزير الداخلية في الخطاب المسرب، إلى طرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ومنظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، وإلزامها بمغادرة الأراضي الليبية في أقرب الآجال.

خطاب وزير الداخلية الليبي، فيتو



وظهرت موجة من الغضب والانتقادات من قبل الحقوقيين لهذا الخطاب معتبرة أن هذا "التصعيد" ضد المنظمات واعتبروا أنّها محاولة لحجب أدوار وكتم أصوات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي.



ومن جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن ما ورد في خطاب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، هو بمثابة "إعلان حرب وقمع واستهداف لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها "تعكس حجم انتقام الوزير من هذه المؤسسات القانونية والحقوقية التي ما انفكت ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان وتحيلها إلى الجهات القضائية المختصة".



وأوضح أحمد حمزة "حلّ المفوضية يتعارض مع المواد القانونية التي وردت في الإعلان الدستوري، والتي تكفل عمل المنظمات الحقوقية وتضمن حرية تشكيلها ونشاطها والانضمام إليها".



وأضاف حمزة أن التضييق على عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية، “سيكون أكبر انتكاسة في مسيرة حقوق الإنسان في ليبيا، وهو يتناقض شكلا” .

