الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تقارير إعلامية تكشف تفاصيل اتفاق الدبيبة وميليشيا الردع لاعتقال محمود حمزة

الدبيبة، فيتو
الدبيبة، فيتو

كشفت تقارير إعلامية ليبية اليوم الثلاثاء، أن هناك اتفاقا بين عبدالحميد الدبيبة ورئيس ميليشيا الردع عبدالرؤوف كاره، لاعتقال آمر مليشيا اللواء ٤٤٤، محمود حمزة في مطار معيتيقة.

اعتقال آمر مليشيا ال444

وتسبب اعتقال محمود حمزة في إثارة اشتباكات هي الأعنف في الفترة الأخيرة داخل شوارع العاصمة طرابلس بين ميليشيا الردع وال٤٤٤.
وأسفرت الاشتباكات بين مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة وميليشيا اللواء ٤٤٤ والتي اندلعت منذ الأمس الاثنين، عن مقتل وإصابة ٢٦ شخص. 
واتسعت اليوم رقعة الاشتباكات بين ميليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة،  واللواء ٤٤٤، وسط انتشار كثيف الآليات العسكرية في شوارع طرابلس.
وطالبت حكومة الدبيبة المليشيات بضرورة ضبط النفس والتوقف عن الأعمال القتالية.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ الأمس اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وميليشيا  ال٤٤٤، وذلك بعد اعتقال قائدها محمود حمزة في مطار معيتيقية من قبل قوات الردع.

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خارطة انتشار المليشيات في طرابلس 

ومنذ أحداث ٢٠١١ وتدخل الناتو ظهرت ميليشيات إرهابية عديدة في العاصمة طرابلس والتي تتشكل  على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي مثل ميليشيات الأمازيغ، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، وغيرها من جرائم.

وتغيرت خريطة تواجد الميليشيات في المدن عدة مرات بعد اندلاع الفوضى الأمنية في 2011، ففي البداية انتشرت شرق وغرب ليبيا، وقسمت المناطق فيها على أساس الولاءات القبلية والسياسية.

 ومن أبرز المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا 

واللواء 444  تابع لمقر قيادة عمليات مصراتة، والذي يقوده محمود حمزة  حيث أعلن اللواء 444  عن توزيع وحداته على مناطق رئيسية بطرابلس، وتحديدًا في منطقة صلاح الدين وعلى طريق الشوك، لضمان الأمن.

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من بينها قوات الردع والـ 444، أبرز المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا

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