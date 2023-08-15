خبراء: عاما 2023 و2024 الأكثر سخونة في تاريخ العالم

تتوقع التقارير الأخيرة لمنظمات الأمم المتحدة، المزيد من ارتفاع الحرارة، ليكون عاما 2023 و2024 من بين الأكثر سخونة في تاريخ العالم.

وجاءت هذه التصريحات يوم الخميس الماضي عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعليقًا على تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية في شهر يوليو الماضي، إذ إن العالم "لم يكن بهذا الدفء منذ 120 ألف عام"، بحسب موقع العين الإخبارية.

تسجيل أرقام قياسية من موجات الحر الشديدة

وأشارت العديد من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة إلى تسجيل أرقام قياسية من موجات الحر الشديدة، وتوقعت أن تزداد درجات الحرارة من حيث المدة والشدة والتكرار، كما رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بنسبة 98%، أن إحدى السنوات الخمس المقبلة ستكون واحدة من أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق، كما حذرت من احتمالية تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية "بشكل مؤقت" عن معدل ما قبل عصر الصناعة خلال هذه السنوات.

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الاحتباس الحراري، فيتو

وبالتوازي مع موجات الحر الشديدة، رصدت المنظمة ارتفاعًا قياسيا في درجة حرارة مستوى سطح البحر، وبدء ظاهرة النينو، والتي تعني ارتفاع درجات الحرارة في الجزء الاستوائي من المحيط الهادئ، وهي ظاهرة تؤثر بقوة على أنماط الطقس والمناخ في أنحاء كثيرة من العالم.

توقعات باستمرار سخونة البحر حتى نهاية العام

الدكتور عمر بدور، المسؤول عن مراقبة المناخ العالمي بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال في مقابلة مع “العين الإخبارية”، إن المنظمة رصدت ارتفاع درجة حرارة سطح البحر بأكثر من 5 درجات مئوية فوق المتوسط طويل المدى في شهر يونيو الماضي، وهذا يجعله الشهر الأكثر دفئًا منذ أكثر من 170 عامًا.

وأشار إلى أن المنظمة تتوقع أن تتطور ظاهرة النينو وتبلغ ذروتها في نهاية العام، ما يؤثر على المناخ العالمي، لذا من المتوقع أن يكون عاما 2023 و2024 من بين أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق في تاريخ العالم، ومن المحتمل أن يحطم عام 2024 الرقم القياسي لعام 2016، وهو العام الأكثر سخونة في أرشيف المنظمة حتى الآن.

وأضاف أن معظم سكان الكوكب سيتأثرون بالظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال الفترة المتبقية من العام، والربع الأول من عام 2024، وتشمل المناطق الأكثر تضررًا بشكل بارز، الأرض المحيطة بالمحيط الهادئ المداري حيث يظهر النينو ويتطور، بما في ذلك أستراليا وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية، كما سيتجاوز تأثير النينو هذه المناطق ويؤثر على سبيل المثال في شبه القارة الهندية، وأفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما شرق أفريقيا مع احتمال هطول أمطار زائدة وفيضانات خلال موسم الأمطار القصير الذي يبدأ في أكتوبر وينتهي في ديسمبر.

وتابع بدور، أن خبراء الأرصاد بالوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، وجدوا أن هناك احتمالية بنسبة تتراوح بين 70 و80% أن تستمر موجة ارتفاع حرارة سطح البحر في منطقة شمال المحيط الأطلسي حتى نهاية العام.

تأثيرات خطيرة على الكائنات البحرية والأمن الغذائي

وأضاف بدور، أن هذا الارتفاع القياسي في درجة حرارة المحيط الأطلسي سيؤثر بشدة أيضا على النظم البيئية البحرية والحياة البيولوجية، وهناك بعض الأنواع من الأسماك ستتضرر مباشرة بشكل كبير، على سبيل المثال سمك السلمون لن يكون قادرا على تحمل الحرارة الزائدة وبالتالي سيتعرض إلى خطر الانقراض، كما أن هناك تهديدات غير مباشرة مثل زيادة ابيضاض الشعاب المرجانية التي تمثل بيئة حاضنة للعديد من أنواع الكائنات البحرية وتمثل عنصرا مهما في التنوع البيولوجي، وإضافة إلى كل ذلك، ستتأثر مصايد الأسماك وبالتالي يتضرر الأمن الغذائي للسكان.

وتابع أن المحيط الأطلسي الشمالي يلعب دورا رئيسيا في تشكيل أنماط الطقس على جانبي المحيط، وبالتالي حين ترتفع درجة حرارة المحيط، يصبح مصدرا قويا يغذي رطوبة الهواء، ممّا يؤدي في النهاية إلى سحب كثيفة وأمطار غزيرة

وقال: "بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني المناطق البرية المحيطة بالمحيط من طبيعة متنوعة من الظواهر المتطرفة، بما في ذلك موجات الحرارة وحرائق الغابات من ناحية، ومن ناحية أخرى، مخاطر عالية من العواصف الرعدية الشديدة والفيضانات، مع زيادة احتمالية حدوث الأعاصير المدارية على الجانب الغربي من المحيط".

الاحتباس الحراري يهدد حياة الناس وصحتهم

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يمثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خطورة شديدة على صحة الإنسان ويؤدي إلى زيادة حالات النوبات القلبية والوفاة، كما رصدت وفاة 60 ألف شخص إضافي بسبب الحرارة الشديدة في أوروبا الصيف الماضي، ونفس الخطر يهدد آسيا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيني ميلر، المدير العالمي لتحالف الصحة وتغير المناخ: "لا يوجد وقت نضيعه، الاحتباس الحراري غير المسبوق يهدد حياة الناس وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم، والطريقة العقلانية الوحيدة للاستجابة لأزمة المناخ هذه هي معالجة السبب الجذري، وبدء التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتحقيق انتقال عادل إلى الطاقة المتجددة للجميع، ومفاوضات كوب 28 تمثل فرصة لذلك".

وأضافت: "عانى الناس في جميع أنحاء العالم من موجات حر غير مسبوقة وحرائق غابات خارجة عن السيطرة، 99% من سكان العالم يتنفسون هواءً ملوثا، وزادت العواصف والفيضانات.. تغير المناخ يؤثر على كل بلد".

وبالتوازي مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وبدء ظاهرة "النينو"، كانت هناك مستويات قياسية أخرى رصدتها الأمم المتحدة، إذ وجدت أن مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال شهر يونيو الماضي، منذ بدء عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية.