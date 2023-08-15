الأمم المتحدة: 4 آلاف قتيل من بينهم 435 طفلا في الحرب السودانية حتى الآن

أعلنت الأمم المتحدة في أحدث تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الحرب في السودان، أسفرت حتى الآن عن مقتل ٤ آلاف شخص من بينهم مئات المدنيين و٤٣٥ طفلا.

مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا

وتسببت الحرب في السودان في خسائر مادية فادحة تقدر بمليارات الدولارات ناهيك عن تدمير البنية التحتية والمستشفيات.

فيما تحاول جهات دولية الضغط على أطراف الأزمة السودانية من أجل الدخول في مفاوضات، استضافة إثيوبيا فصائل مدنية سودانية.

وفي هذا السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

وقال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات قائلا: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".

وعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري أمس الاثنين في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.



وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن قائد مليشيا الدعم السريع حمدان دقلو قاد أكبر ظاهرة قائمة على الخداع والتضليل.

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القوات المسلحة السودانية تحتفل بعيدها الـ٦٩

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمته اليوم بمناسبة العيد الـ٦٩ للقوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة.

وأكد البرهان أن السودان تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها، موضحا أن الحكومة تسعى لإيجاد صيغة سياسية مقبولة.