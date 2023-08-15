الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأمم المتحدة: 4 آلاف قتيل من بينهم 435 طفلا في الحرب السودانية حتى الآن

الأزمة السودانية،
الأزمة السودانية، فيتو

أعلنت الأمم المتحدة في أحدث تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الحرب في السودان،   أسفرت حتى الآن عن مقتل ٤ آلاف شخص من بينهم مئات المدنيين و٤٣٥ طفلا.

 

 مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا 

وتسببت الحرب في السودان في خسائر مادية فادحة تقدر بمليارات الدولارات ناهيك عن تدمير البنية التحتية والمستشفيات.
فيما تحاول جهات دولية الضغط على أطراف الأزمة السودانية  من أجل الدخول في مفاوضات، استضافة إثيوبيا فصائل مدنية سودانية.

وفي هذا السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة  للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

وقال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات قائلا: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".
وعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري أمس الاثنين  في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.

وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن قائد مليشيا الدعم السريع حمدان دقلو قاد أكبر ظاهرة قائمة على الخداع والتضليل.

Advertisements

 

القوات المسلحة السودانية تحتفل بعيدها الـ٦٩
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني في كلمته اليوم بمناسبة العيد الـ٦٩ للقوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة.
وأكد البرهان أن السودان تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها، موضحا أن الحكومة تسعى لإيجاد صيغة سياسية مقبولة. 

txt

وزارة التعليم العالي في السودان تقرر إيقاف الدراسة بجميع الجامعات

txt

حميدتي يدشن وكالة إغاثة في السودان، تعرف على مهامها

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمم المتحدة السودان الحرب في السودان الدولارات اثيوبيا

مواد متعلقة

وزارة التعليم العالي في السودان تقرر إيقاف الدراسة بجميع الجامعات

البرهان: السودان يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه

السودان تلغي زيادة أسعار الوقود لشهر أغسطس

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية