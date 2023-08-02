تحذير برلماني من ظاهرة النينو على قطاع الزراعة، ومطالب بمراجعة التغيرات المناخية

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: ما يشهده العالم حاليا من من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والذي عرف بظاهرة "النينو" يأتي بسبب سرعة حدوث التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة الدولة الحكومة بشأن مواجهة آثار وتداعيات التغييرات المناخية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.

قطاع الزراعة والأمن الغذائي من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية

وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، نظرا للتأثير السلبى لارتفاع درجة الحرارة على المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث تؤدى إلي هلاك بعص المحاصيل نتيجة التأثير بالحرارة الشديدة وكذلك انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها في ظل ذلك المناخ والتى تقضى أيضا بدورها علي المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها، وكذلك هناك تأثير سلبي علي الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة مما يقلل فرص تناولها للغذاء، وبالتالي ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.

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التأثيرات السلبية لظاهرة النينو على الزراعة

وحذر رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من التأثيرات السلبية لتلك الظاهرة على الأمن الغذائى، وهو ما يتطلب الإسراع فيما تم التوافق عليه من قبل بشأن خطة وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية لمواجهة تلك الآثار السلبية بهدف الحفاظ علي الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وناقشت ذلك الملف.

دراسات الحد من التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في خطوات البحث العلمي وإجراء الدراسات الميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بشكل دقيق، والتوصل إلى توصيات ونتائج بشأن أفضل الحلول لمواجهتها والتكيف معها، بحيث لا يكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة علي قطاع الأمن الغذائي، متابعا، وذلك من خلال التوصل إلي أصناف من المحاصيل تتحمل الحرارة الشديدة وملوحة المياه وظاهرة الصقيع والرطوبة.

استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وأساليب الري

وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالإسراع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وأساليب الري، مثل التحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه، والممارسات الجيدة من حيث كمية وتوقيت الرى، وكذلك استخدام البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة فى قطاع الثروة الحيوانية، بهدف التوصل إل سلالات أكثر إنتاجية للحوم والألبان، وكذلك استخدام التكنولوجيا في زيادة القدرة الإنجابية للمواشى بالتلقيح الصناعى ونقل الأجنة والتخصيب فى المختبر، مما يساعد في زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية.



ودعا المهندس عبد السلام الجبلي، إلى أهمية توعية الفلاح بالتعامل مع تلك التغييرات الجديدة، ونشر ثقافة الزراعة الذكية مناخيا، للحد من الآثار السلبية للتقلبات الجوية، لاسيما المناطق الزراعية الحديثة والمساحات الكبيرة.