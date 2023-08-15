وزارة التعليم العالي في السودان تقرر إيقاف الدراسة بجميع الجامعات

أفادت الشرق في نبأ عاجل لها بأن وزارة التعليم العالي في السودان أصدرت قرارا بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة.

ظروف الحرب

وكان وزير التربية والتعليم المكلف بالسودان، محمود سر الختم الحوري أصدر في وقت سابق، قرارا بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع الولايات التي تأثرت بظروف الحرب على أن ينقل جميع تلاميذ الصف السادس للمرحلة المتوسطة مباشرة.

إلغاء جميع امتحانات النقل

ووفق وكالة الأنباء السودانية؛ فقد قضى القرار أيضا بإلغاء جميع امتحانات النقل النهائي بمراحل التعليم الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع الولايات المتأثرة بظروف الحرب.

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ووجه الوزير جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وعلى الجانب الأخر تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الاثنين، اجتماعا للقوى المدنية والسياسية في السودان، سعيا لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد.

مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

ومن جانبه تحدث المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات قائلا: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".

اجتماع القوى السياسية المدنية

ومن المقرر أن يعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم الإثنين في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.