ورشة حكي بعنوان عالم الأسماك بقصر ثقافة حاجر العديسات في الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تاريخ الأدب العربي" تحدث الشاعر أحمد عراقي عن تاريخ الأدب العربي، ومراحل تطور الأدب، عصور وسمات الأدب العربي، كما نفذ القصر ورشة فنية عمل حظاظة بخرز التفسيرة، نفذتها أنوار أيمن مستخدمة خرز التفسيرة وخيط استيك وخرز قلب، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "الحرب"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان "فيكي يا هذا الغمام"، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "تبه وحجارة".

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وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "بحور الشعر العربي" تحدث سيد صدقي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ودوره، بحور الشعر العربي وتفعيلاتها، فائدة معرفة بحور الشعر، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "مزج _سهد _دهشة"، كما عرض القصر مسرح عرائس عن شخصية "عباس محمود العقاد" أداء سلوى جودة.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "عالم الأسماك" تأليف ويندي فيفر سردتها هناء يونس لرواد القصر، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الأسد الشجع" ألقاها السادات مصطفى، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر قدمته وفاء أبو العلمين، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود دوري ثقافي لرواد القصر قدمه محمود أحمد، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "الحجر _مداهمة"، ونفذت ورشة "صلصال" نفذتها هند مصطفى، بينما أقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "رحلة إلى البحر" أعدها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.