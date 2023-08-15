البرلمان ينتفض بسبب شطب أعضاء ومنعهم من دخول نادي الشمس

فجر أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قضية الشطب التعسفي لعدد كبير من أعضاء نادي الشمس الرياضي ومنع عشرات الأعضاء الآخرين من تجديد عضويتهم ومنع أعضاء آخرين من دخول النادي، وذلك من خلال التقدم بسؤال برلماني إلى وزير الشباب والرياضة.

أشرف صبحى وزير الشباب

وتقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن تقاعس وزارة الشباب والرياضة عن مباشرة دورها الرقابي بإزاء الشطب التعسفي لعدد كبير من أعضاء نادي الشمس الرياضي ومنع عشرات الأعضاء الآخرين من تجديد عضويتهم ومنع أعضاء آخرين من دخول النادي وكذا فصل عشرات الموظفين بالنادي وكذا غلق محلات بعض المستأجرين بالنادي؛ وذلك كله بشكل تعسفي ودون مسوغ قانوني؛ وبما يضر مصلحة النادي.

Advertisements

الأندية الرياضية

وقال " قورة ": إن الأندية الرياضية يجب أن يكون لها دورها فى تعزيز التزام الدولة الدستوري في كفالة ممارسة الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وتشجيع ممارسة الرياضة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على سمعة الدولة في النشاط الرياضي، ويحقق لها الريادة في هذا المجال، والذي يسهم في اكتمال مقومات التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

وأكد أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 منح بوزارة الشباب والرياضة الالتزام الحق فى الرقابة على أداء الأندية والهيئات الرياضية والتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير التي تكفل ممارسة نشاطها بشكل محقق لاستراتيجية الدولة، وبما لا يخل بمعايير النزاهة والشفافية، سيما وأن هذه الهيئات تتمتع باستقلال تام في مباشرة دورها، إلا أن هذا الاستقلال ليس استقلالًا عن الدولة التي تلتزم في مواجهة مواطنيها بالتصدي لكافة صور الانحراف والخروج عن القانون في كافة المؤسسات القائمة على أراضيها.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة إنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تقديم العديد من البلاغات والشكاوى إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والتابعة للسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن بعض الوقائع التي تشكل في مضمونها خروجًا عن معايير مباشرة النشاط الرياضي السليم وهو الأمر الذي أحجمت وامتنعت عنه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والتي لم تتخذ أي مسلك إيجابي يعبر عن القيام بالتزامات الدولة في مواجهة الخروج عن القانون مشيرًا الى أنه من بين هذه الوقائع المقدم بشأنها شكاوى، ذلك الإضرار المتعمد بحقوق أعضاء النادي، وانتهاك حقهم في الانتماء إلى ناديهم ومباشرة حقهم في التعبير عن آرائهم في تقييم مسلك أداء مجلس إدارته، والذي قام بارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في الآتي:

1) شطب عدد كبير من أعضاء النادي بدون مسوغ قانوني وذلك لمجرد عدم انتخابهم لمجلس الإدارة الحالي.

2) منع عدد كبير من الأعضاء من دخول النادي؛ ووضع صورهم على بوابات النادي (تشهيرًا بهم)؛ وذلك لمجرد قيامهم بمعارضة بعض القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3) عدم السماح لكثير من الأعضاء بتجديد عضوياتهم والتعنت معهم في سداد الاشتراكات؛ حتى يضطرهم إلى إقامة دعاوى قضائية تلزم النادي بالسماح لهم بتجديد عضوياتهم؛ مما يكبدهم خسائر مادية ومعنوية يصعب تداركها؛ وذلك لإبعادهم عن النادي.

4) فصل عدد كبير من الموظفين العاملين بالنادي؛ وذلك لعدم موافقتهم على التستر على بعض المخالفات المالية والإدارية بالنادي.

5) غلق محلات بعض المستأجرين بالنادي بدون مسوغ قانوني؛ وبالمخالفة للعقود المبرمة بينهم وبين النادي.

مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة إن كل هذه المخالفات وغيرها وردت في العديد من الشكاوى المقدمة سواء إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومع ذلك فلم نجد من وزارة الشباب والرياضة أنها حركت ساكنًا، وتركت الأمر بدون تدخل، وهو ما يثير الريبة ويشكك في سلامة مقصد المسئولية من الإحجام عن التدخل، لإعلاء قيمة الدولة وسيادة القانون، وتحقيق النزاهة والشفافية، وهو الأمر الذي يكشف عن حجم قصور جسيم في أداء وزارة الشباب والرياضة والمسئولين بها.

وتابع،: من هذا المنطلق فإنني وبصفتي نائبًا عن الشعب، وإعمالًا للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس أو أي من أعضاء الحكومة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أتشرف بأن أتوجه إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة بالسؤال للاستفهام عما يأتي: سبب تقاعس وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في حماية حقوق أعضاء النادي وغض الطرف عن تصرفات مجلس إدارة نادي الشمس ورئيسه المخالفة للقانون واللائحة والتي امتهنت الأعضاء والعاملين بالنادي والمتعاملين معه وحرمتهم من أبسط حقوقهم، بما جعل إدارة النادي أشبه بإدارة أعيان خاصة على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقًا لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس وموضحًا بها الآتي:



1- سبب اعتياد إدارة النادي على تعمد مخالفة لائحة نظامه الأساسي وانتهاك مبدأ ديمقراطية إدارة الهيئات الرياضية بشطب الأعضاء المخالفين للرأي ومنع دخولهم دون أي سند من القانون ولغرض ترويعهم وترويع غيرهم من أعضاء النادي؟



2- سبب تضييق إدارة النادي على العاملين والمتعاملين مع النادي، للتستر على مخالفات مجلس الإدارة ومحاولة طمسها وإخفائها؟