سؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

توجهت سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ارتفاع جنوني في الأسعار

قالت النائبة أن هناك ارتفاع جنوني في الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ويشكل مشاكل كثيرة لمحدودي ومعدومي الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.

وتابعت عضو مجلس النواب: أصبح هناك تآكل كامل للطبقه المتوسطة التي بات دخل أفرادها لايكفي تلبية أبسط احتيجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، هذا فضلًا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.

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دور الدولة في الاهتمام بالمواطن

وأكملت السعيد؛ هنا السؤال للحكومة هل سنترك التحكم الكامل في الاسعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط ؟

أين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن؟

المواطن يكد ويعاني ولابد من تحرك الدولة وحكومتها لضبط الأسواق ووضع حد للغلاء اليومي.

وطلبت النائبة الرد مكتوبًا من الحكومة متمثلة في رئيس وزرائها ووزير التموين.

أكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، وأضافت أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.

الدروس الخصوصية

وأشارت إلى أن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.

أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها

كما أكدت عضو مجلس النواب أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.

وزارة التربية والتعليم

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم تجاه كل التصرفات والترحكات التى يشهدها الشارع المصرى على الملأ بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية إلا أنه لا يوجد أى مواجهة أو حتى بيان تحذير يذكر أو القيام بأى تنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية وهو أمر يتطلب المسائلة عن الأسباب لكل هذه التصرفات وعدم مواجهتها.

أسعار الكتب الخارجية ، قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية: "هناك زيادة في أسعار الكتب الخارجية بالفعل بعد تحرك سعر طن الورق من 15 ألفا إلى 40 ألف جنيه للطن".