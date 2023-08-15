ضبط عنصر إجرامي يدير وكرًا لتجارة السلاح بالمنيا
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بالمنيا لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) بالاتجار غير المشروع فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 10 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – هاتف محمول"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
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