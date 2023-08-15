ضبط عصابة نسائية لسرقة المشغولات الذهبية في أسوان

لجأت سيدتين إلى تكوين تشكيلًا عصابيًا نسائيًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المشغولات الذهبية من السيدات في أسوان على غرار ريا وسكينة.

سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة"

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (سيدتين- مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

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و بمواجهتهما اعترفتا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.