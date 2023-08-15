الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخصين وإصابة سيدة في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

مشاجرة،فيتو
مشاجرة،فيتو

لقى شخصين مصرعهما وأصيبت سيدة فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين بسبب خلافات الجيرة وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين.

 

 مقتل شخصين خلال مشاجرة بسوهاج

وكان مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى ومصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وعقب ذلك توفى اثنين منهم متأثران بإصابتهما وطـرف ثانى (شخصين وبحوزتهما " 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار)  جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

واتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نتج عنها الإصابات المشار إليها بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة الطرف الثانى اعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مقتل شخصين خلال مشاجرة بسوهاج مركز شرطة البلينا مديرية أمن سوهاج مشاجرة فى سوهاج

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