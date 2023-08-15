جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

نادي الهلال السعودي، أثار هجوم نادي الهلال السعودي على الدوري المصري غضب جماهير الكرة العربية، وخاصة أن الهلال ربط بين القيمة السوقية للاعبين الأربعة الذين أنضموا إليه في الميركاتو الصيفي، وبين القيمة السوقية للدوري المصري كله.

هجوم نادي الهلال السعودي على الدوري المصري

هجوم نادي الهلال السعودي على الدوري المصري، قابله هجوم معاكس على الهلال من قبل جماهير الكرة المصرية والسعودية والعربية كلها، ليثأروا للدوري المصري من تقليل الهلال من شأن الدوري المصري.

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البداية كانت من هجوم نادي الهلال على الدوري المصري فكتب تغريدة على تويتر "القيمة السوقية لـ 4 لاعبين من الهلال تساوي القيمة السوقية للدوري المصري"، معلقًا بأن صفقة سعود وسافيتش ونيفير ونيمار تقدر بسعر 152.80 مليون يورو.



ورد الفنان نبيل الحلفاوي على نادي الهلال قائلًا: "فين بالضبط موضع الفخر هنا؟"

سعوديون يرفضون هجوم الهلال على الدوري المصري

أما السعودي طالب الشعبان فعلق على هجوم الهلال فقال: "انا من جمهور الاهلي السعودي وحساب الهلال مايمثلنا ونرحب بالجمهور المصري"



وعلق شريف رمزي قائلًا: "وهل الاقلال من الغير يرفعك قيد انملة؟ وهل هذه اخبار نادي "رياضي"؟ وهل هؤلاء ابناء ناديك وترعرعوا في ملاعبه؟؟ ما كم الحقد والكراهية المفترض عدم وجوده في الرياضة... صغرتم انفسكم"



وسخر القطري عبد الله بهجت فقال: "لا انت غلطان الصفقة الأولى نيفيز الصفقة الثانية سافيتش الصفقة الثالثة نيمار الصفقة الرابعة سجلها السولية"، وذلك للتذكير بفوز الأهلي على الهلال 4/ صفر.

الافتتان بالدوري المصري والمقارنة المستمرة

أما نجوى مصر فقالت: "غريب هذا الافتتان بالدوري المصري والمقارنة المستمرة. تغريدة تنم عن عقد نفسية ربنا يسهلك وانصحك لا تقارن نفسك بغيرك طالما انت شايف نفسك "نمبر وان".



وعلقت سناء محمد فقالت: "نادي الهلال اللي دخل فيه 4 أهداف دون مقابل فى مباراته امام الاهلي فى كأس العالم للأندية طبيعي اي نادي فى العالم عشان يتشهر لازم يجيب سيرة مصر فى اي جملة احنا بنلعب كورة من قبل ما دول العالم تتأسس احنا اول دولة في التاريخ مصر جاءت اولا ثم جاء التاريخ"

ورد محمد علي فقال: "خلصت خلاص.. الاهلي المصري١٤٦ بطوله.. الدوري السعودي ١١٣ بطوله".



أما فيصل الشهري فعلق قائلًا: " تغريده مستفزه ولا محل لها من الإعراب والانصاف يحتم ان نعترف بأن القيمه السوقيه لاتمثل ثقلًا داخل الملعب فالفرق المصريه وخاصه الاهلي والزمالك اثبتت انها على مستوى تكتيكي عالي جدًا رغم الفارق في الإمكانيات والعناصر وهذا تأكيد على قناعتي بأن الاسماء والامكانيات والعناصر تعتبر صفر اذا لم تترجم داخل الملعب"



وعلقت السعودية غادة الفير على الهلال السعودي فقالت: " تغريدة لا طعم ولا لون ولا منطق لها احتفل في انجازك بدون تقليل من الاخرين معا لنرتقي"

صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي



أما السعودي عز العطاوي فرد على تغريدة الهلال قائلًا: "تغريدتك مالها داعي وش دخل الدوري المصري!"



وقال مشعل الكرديس: "امسح التقليل من الناس امر سيء"



وعلق منصور الغويد فقال: "مع كامل احترامي لحسابك الكريم الدوري السعودي مكتسح عالميا لكن الدوري المصري له عشاقه وتاريخه الاسقاط عليه ليس من اخلاقنا"

نادي الهلال السعودي، فيتو

أما سي أم أكس فرد قائلًا: "تغريده غير موفقه تسبب فتنه وتعصب بين الجماهير اتمنى تحذفها"

وقال محمد سمير 22: "بص انا مش هقولك ان الهلال خسر ٤ من الاهلي بعدد صور الصفقات اللي انت مشيرها وانا بشجع الهلال من زمان واعتقد انك مش بتمثل غير نفسك ويكفي ان السعودين المحترمين نفسهم ردوا عليك وبالتوفيق للكورة السعودية دائما."



أما نايف الدوسري فعلق قائلًا: "والله مدري وش الربط الغريب عندهم"



الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن رسميًا تعاقده، في الميركاتو الصيفي 2023، مع البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا قادمًا من زينيت الروسي مقابل 60 مليون يورو.



كما تعاقد الهلال رسميًا مع سيرجي سافيتش من لاتسيو مقابل 40 مليون يورو. عقد حتى عام 2026 مقابل 20 مليون يورو سنويًا، ومع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.



وتعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي، 32 عامًا، من تشيلسي مقابل 23 مليون يورو لتشيلسي. والبرتغالي روبن نيفيز، 26 عامًا، وقع للهلال من وولفرهامبتون في صفقة انتقال مقابل 55 مليون يورو.