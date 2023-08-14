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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتعادل مع أبها 1/1 في الشوط الأول

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال أمام مضيفه أبها بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا بهدف لفريق الهلال في الدقيقة 31، وتعادل التونسي سعد بقير لفريق أبها في الدقيقة 33.

تشكيل الهلال أمام أبها

وضم تشكيل الهلال بقيادة مديره الفني البرتغالي خورخي جيسوس: 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري.

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الوسط: روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري.

الهجوم: ميشيل ديلجادو، مالكوم دي أوليفيرا، عبدالله الحمدان.

تشكيل أبها في مباراة الهلال 

اختار البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب أبها تشكيل فريقه لمباراة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

الدفاع: صالح القميزي، أحمد الحبيب، محمد ناجي، زكريا سامي.

الوسط: كريتشوفياك، سعد بقير، سعد السلولي، أروش ماتيتش.

الهجوم: فرانسو كامانو، فهد الجميعة.

تعادل الفتح والتعاون 

تعادل فريقا الفتح ضد التعاون إيجابيا بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

أحرز للفتح فراس البريكان عند الدقيقة 24 وأدرك البرازيلي أندريه جيرتو التعادل عند الدقيقة 45 ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وتقدم الفتح بهدف عن طريق فراس البريكان من تمريرة الجزائري سفيان بن دبكة زميله لم يحتسبه سامي الجريس حكم المباراة بداعي التسلل قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد ويلغي قراره مؤكدًا صحة الهدف عند الدقيقة 24.

وكاد البرازيلي ماتيوس أن يدرك التعادل للتعاون من تسديدة خارج منطقة الجزاء أبعدها السويدي جاكوب ريين حارس مرمى الفتح بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن التعاون من إدراك التعادل من رأسية أندريه جيرتو عند الدقيقة 45+1.

الرياض يهزم الوحدة 
وفي المباراة الثانية حقق فريق الرياض الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي فوزه الأول بعدما فاز على حساب الوحدة بهدف دون رد ضمن استهلالية مشوار الفريقين في المسابقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وحقق الفريق العاصمي الفوز بسبب الزيمبابوي أوليدج موسونا قائد الفريق الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17.

ووضع الرياض أول 3 نقاط في رصيده، من أولى مبارياته، فيما بقي يعود الوحدة إلى مكة المكرمة بدون رصيد

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