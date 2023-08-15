عضو رابطة الأندية: محمد عادل بذل مجهودا كبيرا في صفقة عمر فايد

رابطة الأندية المحترفة، قال أحمد هاشم عضو رابطة الأندية إن هدفنا هو إعادة الدوري المصري لمكانته الطبيعية وتسويقه بشكل جيد خلال الفترة القادمة وأتوجه بكامل الشكر لمجلس إدارة المقاولون العرب لترشحيهم لاسمي وثقتهم وعملت بشكل تطوعي في مجال التسويق داخل نادي المقاولون وحاولت الاجتهاد لإثبات نفسي والحصول على دبلومة الفيفا.

وأضاف عضو رابطة الأندية في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: "تابعت في الموسم الماضي أن الدوري تم بيعه بمبلغ جيد لإحدى الشركات، وأمر أسعدني ولن نقف عند هذه الخطوة، وأتمنى أن نرى الدوري المصري يذاع على قنوات كبرى حول العالم، مشددًا أنه ليس كلامًا فقط، خاصة أن الدوري السعودي منتج تم العمل عليه لمدة سنوات إلى أن وصلوا ووصلوا حاليًّا لانضمام كل من رونالدو وماني وبنزيما، ولا بد أن يكون خطة لتطوير المنظومة خلال المرحلة القادمة".

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انتقال عمر فايد للدوري التركي

وتابع "أشكر المهندس محمد عادل لأنه قدم الكثير في قصة انتقال عمر فايد للدوري التركي وانتقاله لفناربخشة وتم عمل تحاليل DNA لكي نكشف نقاط الضعف والقوة ومنح شوقي غريب المدير الفني الفرصة الكاملة لإظهار قدراته الفنية في الدوري الموسم الماضي وأتمنى أن يكون استكمالًا لمسيرة محمد صلاح والنني في الدوري الإنجليزي وتم وضع بند نسبة بيع جيدة".

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدًا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.



وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.



وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية.



ووجه فتحي التحية مجددا للكابتن شوقي غريب على ترحيبه منذ اللحظة الأولى ودعمه لخطوة احتراف اللاعب ليكون بمنزلة ذخيرة قوية للكرة المصرية.