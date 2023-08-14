بالأرقام، مشوار البرازيلي نيمار قبل إتمام انتقاله إلى الهلال السعودي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة: اتفق نيمار مع الهلال على عقد لمدة عامين، يناقش باريس سان جيرمان والنادي السعودي شروط انتقال المهاجم البرازيلي.

وبحسب "ليكيب" فإن نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، سيحصل خلال العامين على ما يقرب من 160 مليون يورو، ويبقى الآن أن يتفق باريس سان جيرمان والهلال على شروط الصفقة.

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وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت قبل أيام أن باريس سان جيرمان ونيمار وافقا على إيجاد حل مشترك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة أنه يبقى إيجاد وجهة تناسب جميع الأطراف، وهو ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

مشوار نيمار قبل انتقاله القريب إلى الهلال السعودي

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت"، فإن نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان على مدار 6 مواسم، وسجل 118 هدفا وصنع 77.

في حين لعب مع برشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.

وتعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم دي أوليفيرا، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وخسر الهلال 1/2 أمام مواطنه النصر، في نهائي البطولة العربية التي تُوج العالمي بلقبها مؤخرا.

تقارير تؤكد إتمام صفقة نيمار

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم الإثنين، أن نادي الهلال السعودي تعاقد مع النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في صفقة انتقال "قياسية".

وفقا للصحفي فابريزيو رومانو، قدم الهلال "عرضا ضخما" إلى نيمار، وبعد عرض الهلال، بدأت المفاوضات فورا بين ممثلي نيمار ونادي الهلال السعودي.

ووافق نيمار اليوم الإثنين على العرض المقدم من الهلال، وبدأت إدارة "الزعيم" بترتيب الأوراق الرسمية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال السعودي سيقدم صفقة نيمار، الأربعاء المقبل، في حدث ضخم في الرياض.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه ب"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الإثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين".

وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".

وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو، ومن المقرر أن يوقع نيمار على عقد مع الهلال السعودي مدته عامين، غير قابلة للتمديد.