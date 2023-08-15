مقتل وإصابة 26 شخصا في اشتباكات المليشيات بطرابلس

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، عن سقوط ٦ قتلى و٢٠ جريحا جراء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس.



اشتباكات قوات الردع وال٤٤٤

ومن جانبه دعا نائب رئيس حكومة الدبيبة، رمضان أبوجناح، اليوم، جميع الأطراف بالتهدئة، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يحتمل مزيدا من القتال.



ومنذ أمس الاثنين شهدت مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس، حالة من التوتر الشديد، بعد احتجاز "ميليشيا الردع" لقائد ميليشيا "444" محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة الدولي.



وتسببت تلك الواقعة باندلاع مواجهات هي الأعنف منذ سنوات في الغرب الليبي، وذلك بين أكبر مجموعتين مسلحتين هناك، وهما تقاسما السيطرة على معظم مناطق العاصمة منذ منتصف العام الماضي.



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أكبر مجموعتين مسلحتين في غرب ليبيا



وحمّلت "مليشيا 444" مسؤولية احتجاز حمزة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، لأنه حضر إلى المطار كونه مدعوا لمرافقة الدبيبة في رحلة إلى مصراتة، حيث كان من المقرر أن يشهدا إحدى الفعاليات بالمدينة اليوم الثلاثاء.





ووفقا للشبكة الإخبارية، تم اقتياد محمود حمزة من داخل الطائرة قبل إقلاعها، بعدما تعرض للضرب من أفراد قوة تابعة لـ"الردع"، الذين اقتادوه إلى مكان مجهول، حيث فقد الاتصال به، وفق المصادر.





استنفار جميع وحدات ميليشيا "444"

وعقب تلك الأحداث، استنفرت مليشيا "444" جميع وحداتها، حيث هدّد أفراد تابعون لها بـ"حرق الأخضر واليابس" انتقاما من "الردع".



بدورها حشدت ميليشيا الردع مجموعات تابعة لها في مقرها خلف منطقة السجن الجديد بالعاصمة وأيضا في طريق جامعة الفاتح.





وامتدت التحشيدات إلى مناطق جنوب العاصمة في خلة الفرجان وعين زارة، حيث تتمركز عناصر لـ"الردع"، في حين تملك "444" قوة ضاربة في مناطق بني وليد، يمكن أن تستدعيها لأي عمليات محتملة في العاصمة.





وخلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها طرابلس العام الماضي، دخلت المجموعتان المسلحتان في تحالف خصوصا ضد القوات المؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وقت إذ، فتحي باشاجا.