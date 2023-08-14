تدمير 13 قاعدة جوية في ليبيا، وزير الدفاع الأسبق يكشف حجم الدمار وكمية السلاح

انتقد وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، وضع التسليح في بلاده غير الكافي بمتطلبات تأسيس جيش نظامي موحد وقوي، بعد الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية في بلاده.

محمد البرغثي يكشف عن تدمير 13 قاعدة عسكرية

وعلى صعيد القواعد الجوية، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، علينا أن نرى ما لحق بـ13 قاعدة جوية عسكرية في ليبيا من تدمير كامل جراء ضربات حلف شمال الأطلسي الناتو.

وكشف البرغثي، أن القواعد العسكرية الليبية قبل عام 2011 -في إشارة لفترة حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- كانت تضم العديد من الطائرات القتالية الحديثة والصواريخ.

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القذافي، فيتو

لافتا، إلى أن قاعدة الوطية الاستراتيجية والأهم بالغرب الليبي تحولت إلى مقر لتواجد القوات التركية المتواجدة في ليبيا منذ عدة سنوات.

واعتبر وزير الدفاع الليبي الأسبق، أن خطوة البداية لتشكيل جيش موحد يلبي تطلعات الليبيين تكمن في إنهاء حالة الازدواجية الراهنة في قيادته، بوجود رئيس أركان فى شرق وآخر بالغرب.

سبل بناء جيش موحد في ليبيا واحتياجات تسليحه

واستطرد محمد البرغثي، أنه في حال توافقت القوى الليبية المتصارعة وحلفاؤها بالمنطقة وخارجها على توحيد قيادة جيش ليبي موحد، بناء على أسس تحكمها الأقدمية العسكرية والكفاءة، فستحتاج للكثير من العمل لتعويض ما فاتها على مستوى التسليح والتدريب.

مبينا، أن جميع قطع السلاح بكافة أنواعها المتواجدة في ليبيا حاليا، لا تكفي متطلبات تأسيس جيش موحد وقوي، بناء الجيش يتطلب امتلاكه طائرات ومدرعات قتالية ونظما وتقنيات دفاعية حديثة، تسهم في اضطلاعه بمهمته الرئيسية وهي حماية حدود ليبيا الواسعة والعميقة.

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وتولى محمد محمود البرغثي، منصب وزير الدفاع في وزارة علي زيدان لشهور في 2013، وخلفه عبد الله الثني بانتخاب المؤتمر الوطني العام في شهر 8. كان قائدا في القوات الجوية الليبية في عهد معمر القذافي.

أسامة حماد يطالب بتفعيل اللامركزية في ليبيا

في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أن الحل السليم في ليبيا يتمثل في تفعيل اللامركزية من خلال نقل الاختصاصات بالتنسيق المباشر مع وزارة الحكم المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الليبية مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بحضور رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه.

وأضاف أسامة حماد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن البلديات تقع على عاتقها مسئولية كبيرة باعتبارها على تواصل مباشر مع المواطنين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي اليوم الاثنين بحث احتياجات بلدية طبرق وإطلاع الحضور على ملاحظات ديوان المحاسبة حول آليات صرف البلديات تحت إشراف وزارة الحكم المحلي.