ماسكات سريعة لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

ماسكات سريعة لتفتيح البشرة، هو ما تبحث عنه الكثير من الفتيات، هذه الأيام، ومع التعرض لتلك الموجات شديدة الحرارة، وكذلك مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وأفضل الحلول هو اللجوء للطبيعة، واستخدام المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي في التخلص من اسمرار البشرة.

ماسكات لتفتيح البشرة

لتفتيح البشرة، فيتو

وتستعرض خبيرة التجميل والعناية بالبشرة هبة محمد، في السطور التالية، أفضل وأقوى ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، وترطيبها.



ماسك العرقسوس

نصف ملعقة بودرة عرقسوس ناعمة

نصف ملعقة بودرة رز مطحون

نصف ملعقة لبن بودرة

ملعقة زبادي

عصرة ليمون

ملعقة زيت لوز حلو

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الطريقة:

اخلطي كل المكونات جيدا.

ضعيه على بشرتك لمدة نصف ساعة.

ويكرر عمله ٣ مرات أسبوعيا.

ماسك الطماطم بالليمون

استخدمي مهروس الطماطم مع إضافة ملعقتين من عصير الليمون.

ضعي هذا الخليط على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك.

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تغذي البشرة، كما أنها تخلصها من الاسمرار، والليمون يسرع من عملية التفتيح.

ماسك عصير الخيار

اعصري ثمرة خيار وأضيفي إليها ملعقة من دقيق الذرة، ليصبح لديكِ عجينة، ثم افرديها على وجهك.

اتركي الماسك حتى يجف، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، لتحصلي على بشرة رطبة ونضرة.

ماسك الزبادي بالصبار

ضعي كوبا من اللبن الزبادي مضاف إليه 2 ملعقة صغيرة من زيت الصبار.

افردي المزيج على بشرتك لمدة 15 إلى 20 ‏دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ.

ماسك الكركم بالليمون

أضيفي قليل من الكركم مع بضع قطرات من عصير الليمون، وبعض قطرات من ماء الورد لعمل عجينة.

ضع العجينة على وجهك، وعندما تجف افركيها بلطف في الاتجاه الصاعد، ثم اغسليه.

الاستخدام المنتظم لهذا الماسك، يساعد على التخلص من الاسمرار، ويجعل بشرتك ناعمة ورطبة.

ماسكات لتفتيح البشرة، فيتو

ماسك الأرز المطحون

امزجي فنجانا صغيرا من الأرز المطحون، مع ملعقة جلسرين، مع ملعقة لبن حليب، مع ملعقة ليمون.

يوضع المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بماء بارد، ويكرر يوميا.