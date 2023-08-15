نيوكاسل يتصدر، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى

الدوري الإنجليزي ، انتهت مساء أمس الإثنين، منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، 2023/24، حيث فاز مانشستر يونايتد بصعوبة على ولفرهامبتون بهدف دون رد.



وكانت الجولة بدأت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضد بيرنلي، بينما سقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي مع تشيلسي بهدف لمثله.



وفاز آرسنال، في الجولة نفسها، على نوتينجهام فورست بخمسة أهداف لهدف، وتعادل توتنهام مع برينتفورد بهدفين لمثليهما، أما نيوكاسل يونايتد فقد فاز على أستون فيلا بنتيجة 5-1 ليتصدر الجدول بفارق الأهداف.

Advertisements



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى



1 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.

2 برايتون، 3 نقاط.

3 مانشستر سيتي، 3 نقاط.

4 آرسنال، 3 نقاط.

5 كريستال بالاس، 3 نقاط.

6 فولهام، 3 نقاط.

7 مانشستر يونايتد، 3 نقاط.

8 برينتفورد، نقطة.

9 توتنهام، نقطة.

10 بورنموث، نقطة.

11 تشيلسي، نقطة.

12 ليفربول، نقطة.

13 وست هام، نقطة.

14 نوتينجهام فورست، بدون نقاط.

15 إيفرتون، بدون نقاط.

16 شيفيلد يونايتد، بدون نقاط.

17 ولفرهامبتون، بدون نقاط.

18 لوتون تاون، بدون نقاط.

19 بيرنلي، بدون نقاط.

20 أستون فيلا، بدون نقاط.

وتصدر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد أن دشن رواد الموقع هاشتاجًا يحمل اسم "صلاح" بعد منحه الضوء الأخضر لنادي اتحاد جدة السعودي للتفاوض مع ليفربول لضمه في الصيف الحالي.



وانهالت التعليقات على هاشتاج "صلاح"، حيث كتب أحد نشطاء تويتر، على حسابه الشخصي، قائلًا: " ليست معلومة ولا مصدر مجرد إحساس وتوقع فقط محمد صلاح سيكون لاعبًا لنادي الاتحاد، ثقوا فيني يا جمهور الذهب حساسي مايخيب صلاح يعشقنا وحنا نعشقه لن يخذلنا سيأتي".

وقال آخر: " اللي خلص مع نيمار بأكثر من مليار واللي خلص مع الدون بمليارين واللي دفع ف مالكون ٦٠ مليون يورو كسر عقد، مفروض ما يصعب عليه تقدم عقد محترم لنادي ليفربول ينهي الموضوع".



وأضاف آخر: " الوفد الاتحادي موجود حاليًّا في لندن وفي انتظار وصول وفد صندوق الاستثمارات العامة من أجل حسم صفقة محمد صلاح للاتحاديين.. التأخير راح يحرم الاتحاد من هذه الصفقة ؛ لإن الفترة في اوروبا ما بقى عليها الكثير وبعدها يصعب تعويض صلاح بالنسبة لنادي ليفربول".

بينما قال محمد الكعبي:" أنباء عن دخول الاتحاد السعودي في مفاوضات مع ليفربول في الساعات القادمة للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح".

وتابع حساب يدعى “ستديو الاتحاد:” سنطالب ونطالب حتى النهاية.. صلاح مطلب الاتحاديين".

واضاف مغرد:" فريقنا مشارك في كأس العالم الذي سيقام في أرض المملكة تحت أنظار العالم ولايوجد لدينا جناح سوبر لذلك مطلب الاتحاديين - صلاح".

واستطرد متابع:"أقتربت أكثر من أي وقت مضى … استمروا بالمطالبات والضغط على الصندوق.. مطالب جمهور الاتحاد.. مطلب_الاتحاديين_صلاح.. احسموا_صلاح_يالصندوق".

وأردف حساب آخر:" نادي الاتحاد خلفه جمهور لن يهدأ أبدا.. لن يهدأ لنا بال لين الاتحاد يحسم الصفقات صلاح.. راموس مطلب اتحادي".

انتقال صلاح إلى اتحاد جدة



وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.



تغيير وغضب محمد صلاح



وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.





