الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد اللبان الدكر، احصلي على بشرة ناعمة بأقل التكاليف

فوائد اللبان الدكر
فوائد اللبان الدكر للبشرة، فيتو

فوائد اللبان الدكر للبشرة، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل، وتستخدم فى الوصفات الطبيعية للبشرة.

وفوائد اللبان الدكر للبشرة، عديدة وعادة يستخدمه المهتمون بالبشرة فى الوصفات الطبيعية التى  تغذيها وتجعلها أكثر شبابا.

فوائد اللبان الدكر للبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن اللبان الدكر غنى بمضادات الأكسدة التى تحافظ على شباب البشرة وبه مواد طبيعية ترطب البشرة بعمق وتساعد فى مقاومة التجاعيد.

Advertisements

وأضافت نادية، أن اللبان الدكر يساعد فى تفتيح البشرة ومقاومة علامات التقدم فى السن ويجعل البشرة صافية وخالية من العيوب، ما يجعله ضرورة فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة.

وتابعت، أنه عند استخدام اللبان الدكر فى الوصفات الطبيعية يجب اختيار نوع جيد من اللبان الدكر حيث تكون حبات اللبان الدكر فاتحة اللون وخالية من أى بقع للإستفادة منه.

واوضحت نادية محمد، أن أفضل طريقة لإستخدام اللبان الدكر على البشرة هى غسله ونقعه فى الماء ليلة كاملة، ثم تصفيته وحفظه فى زحاجة بالثلاجة ونخرجه على الاستخدام فقط.

وصفات طبيعية باللبن الدكر تحافظ على جمال البشرة 

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تعزز من جمال البشرة وتحافظ على نضارتها وشبابها.

فوائد اللبان الدكر للبشرة، فيتو 

قناع طبيعي لشد وتفتيح البشرة 

المكونات:-

ملعقة بواقى قهوة تم تحضيرها من قبل

ملعقة أرز مطحون

ملعقة كاكاو

منقوع اللبان الدكر

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات القهوة والكاكاو والأرز المطحون.
  • نضيف لهم منقوع اللبان الدكر بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • لعمل منقوع اللبان الدكر نحضر ملعقة لبان دكر ونغسلها جيدا ونضعها فى كوب ماء لمدة 12 ساعة، ثم نصفي الخليط ونأخذ السائل الناتج وتستخدمها.

كريم طبيعي يحافظ على نضارة البشرة وشبابها الدائم.

المكونات:-

نصف كوب منقوع اللبان الذكر

ملعقة بن

ملعقة نشاء

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نحضر ملعقة لبان ذكر ويكون ذات نوع جيد، ونضيف له كوب ماء ونغطيه لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم نصفيه جيدا مع مراعاة وضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.
  • نأخذ نصف كوب من السائل الناتج من منقوع اللبان الذكر.
  • نضيف البن والنشاء إلى منقوع اللبان الذكر ونقلب جيدا.
  • ثم نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يغلظ القوام.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد، ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا.
  • ثم نصب الخليط في علبة صغيرة نظيفة ومحكمة الغلق.
  • صلاحيته أسبوع فى الثلاجة.
  • يستخدم يوميا على البشرة حيث نفرد القليل منه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها.
txt

فوائد اليانسون للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

txt

فوائد القرنفل، مسكن قوي ومقوي للمناعة ومهدئ للأعصاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فوائد اللبان الدكر فوائد اللبان الدكر للبشرة العناية بالبشرة التجاعيد نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فوائد البابونج، لعلاج الأرق وعسر الطمث

فوائد اللبان الدكر، يعزز القدرة الجنسية للرجال ويمنع الإصابة بسرطان البروستاتا

فوائد النعناع، يعالج القولون العصبي ومفيد للمرضعات

فوائد زيت حبة البركة للشعر، يحل كل مشاكله

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

بشرى لطلاب علمي رياضة بشأن تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية

مندوب الفيفا يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة، أزمة عنيفة تضرب معسكر الحكام اليوم

الأهلي يستعد لإصدار بيان رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

المزيد

انفوجراف

صاحب القاضية ممكن.. مشوار أفشة مع الأهلي بعد تجديد عقده 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية