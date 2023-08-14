فوائد اللبان الدكر، احصلي على بشرة ناعمة بأقل التكاليف

فوائد اللبان الدكر للبشرة، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل، وتستخدم فى الوصفات الطبيعية للبشرة.

وفوائد اللبان الدكر للبشرة، عديدة وعادة يستخدمه المهتمون بالبشرة فى الوصفات الطبيعية التى تغذيها وتجعلها أكثر شبابا.

فوائد اللبان الدكر للبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن اللبان الدكر غنى بمضادات الأكسدة التى تحافظ على شباب البشرة وبه مواد طبيعية ترطب البشرة بعمق وتساعد فى مقاومة التجاعيد.

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وأضافت نادية، أن اللبان الدكر يساعد فى تفتيح البشرة ومقاومة علامات التقدم فى السن ويجعل البشرة صافية وخالية من العيوب، ما يجعله ضرورة فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة.

وتابعت، أنه عند استخدام اللبان الدكر فى الوصفات الطبيعية يجب اختيار نوع جيد من اللبان الدكر حيث تكون حبات اللبان الدكر فاتحة اللون وخالية من أى بقع للإستفادة منه.

واوضحت نادية محمد، أن أفضل طريقة لإستخدام اللبان الدكر على البشرة هى غسله ونقعه فى الماء ليلة كاملة، ثم تصفيته وحفظه فى زحاجة بالثلاجة ونخرجه على الاستخدام فقط.

وصفات طبيعية باللبن الدكر تحافظ على جمال البشرة

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تعزز من جمال البشرة وتحافظ على نضارتها وشبابها.

فوائد اللبان الدكر للبشرة، فيتو

قناع طبيعي لشد وتفتيح البشرة

المكونات:-

ملعقة بواقى قهوة تم تحضيرها من قبل

ملعقة أرز مطحون

ملعقة كاكاو

منقوع اللبان الدكر

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات القهوة والكاكاو والأرز المطحون.

نضيف لهم منقوع اللبان الدكر بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

لعمل منقوع اللبان الدكر نحضر ملعقة لبان دكر ونغسلها جيدا ونضعها فى كوب ماء لمدة 12 ساعة، ثم نصفي الخليط ونأخذ السائل الناتج وتستخدمها.

كريم طبيعي يحافظ على نضارة البشرة وشبابها الدائم.

المكونات:-

نصف كوب منقوع اللبان الذكر

ملعقة بن

ملعقة نشاء

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر ملعقة لبان ذكر ويكون ذات نوع جيد، ونضيف له كوب ماء ونغطيه لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم نصفيه جيدا مع مراعاة وضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.

نأخذ نصف كوب من السائل الناتج من منقوع اللبان الذكر.

نضيف البن والنشاء إلى منقوع اللبان الذكر ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يغلظ القوام.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد، ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا.

ثم نصب الخليط في علبة صغيرة نظيفة ومحكمة الغلق.

صلاحيته أسبوع فى الثلاجة.

يستخدم يوميا على البشرة حيث نفرد القليل منه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها.