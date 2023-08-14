جمال البشرة في نضارتها وخلوها من العيوب، وهو ما تحرص عليه الفتيات حيث يكثفن جهودهم في العناية بالبشرة للحفاظ عليها.

وعادة تهتم الفتيات بترطيب البشرة فقط دون الاهتمام بتقشيرها وعمل الوصفات المغذية لها ما يؤثر على نضارتها وشبابها.

قناع مغربي لبشرة صافية خالية من العيوب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل قناع مغربى لبشرة صافية خالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة بواقى قهوة تم تحضيرها من قبل

ملعقة أرز مطحون

ملعقة كاكاو

منقوع اللبان الدكر

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات القهوة والكاكاو والأرز المطحون.

نضيف لهم منقوع اللبان الدكر بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

لعمل منقوع اللبان الدكر نحضر ملعقة لبان دكر ونغسلها جيدا ونضعها فى كوب ماء لمدة 12 ساعة، ثم نصفي الخليط ونأخذ السائل الناتج وتستخدمها.

بشرة صافية خالية من العيوب، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.