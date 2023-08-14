الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

قناع مغربي لبشرة صافية خالية من العيوب

بشرة صافية، فيتو
بشرة صافية، فيتو

جمال البشرة في نضارتها وخلوها من العيوب، وهو ما تحرص عليه الفتيات حيث يكثفن جهودهم في العناية بالبشرة للحفاظ عليها.

وعادة تهتم الفتيات بترطيب البشرة فقط دون الاهتمام بتقشيرها وعمل الوصفات المغذية لها ما يؤثر على نضارتها وشبابها.

قناع مغربي لبشرة صافية خالية من العيوب 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل قناع مغربى لبشرة صافية خالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة بواقى قهوة تم تحضيرها من قبل

ملعقة أرز مطحون

ملعقة كاكاو

منقوع اللبان الدكر

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات القهوة والكاكاو والأرز المطحون.
  • نضيف لهم منقوع اللبان الدكر بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • لعمل منقوع اللبان الدكر نحضر ملعقة لبان دكر ونغسلها جيدا ونضعها فى كوب ماء لمدة 12 ساعة، ثم نصفي الخليط ونأخذ السائل الناتج وتستخدمها.
بشرة صافية خالية من العيوب، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

txt

قناع الكولاجين يفتح بشرتك في ثواني معدودة ويقاوم التجاعيد

txt

ماسكات لترطيب بشرتك، بعد يوم صيفي شاق

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

بشرة صافية قناع مغربى لبشرة صافية خالية من العيوب العناية بالبشرة بشرة خالية من العيوب دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية ومحاربة حب الشباب

وصفة طبيعية لتغذية البشرة وزيادة جمالها ومحاربة علامات التقدم في العمر

ماسكات من مطبخك، لترطيب وتفتيح البشرة

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 14-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين، وهذه آليات السيطرة على الأزمة في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الميت جعان في المنام وعلاقتها بسداد الديون والحاجة إلى صدقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية