الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

منها تنميل الأطراف، 10 أعراض للإصابة بمرض السكر

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

أعراض الإصابة بمرض السكر، مرض السكر، من الأمراض التي تكشف عنها مبادرة ١٠٠ يوم صحة داخل الوحدات الصحية والوحدات المتنقلة ويمكن التنبؤ بالاصابة بمرض السكر من خلال عدة أعراض تظهر علي المريض 

أعراض الإصابة بمرض السكر

وقالت وزارة الصحة انه اذا ظهرت تلك الأعراض أو أي عرض واحد فقط يمكن أن يكون مؤشر للإصابة بمرض السكر ويجب علي هؤلاء الذين تظهر عليهم تلك الأعراض التردد علي وحدات الصحة في مبادرة ١٠٠ يوم صحة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الإصابة بمرض السكر. 

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أعراض الإصابة بمرض السكر 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض السكر منها:

١-نقص مفاجئ في السكر

٢- حكة والتهابات جلدية

٣- اضطرابات في البصر

٤- كثرة التبول

٥- الجوع الشديد

٦- العطش الشديد وجفاف الفم

٧- تأخر في التئام الجروح

٨- ألم وتنميل في الأطراف

٩- حرارة في القدمين

١٠- تعب وإرهاق

وتحدث الإصابة بمرض السكر نتيجة حدوث عجز  في البنكرياس وعدم قدرته علي إنتاج الأنسولين بكمية كافية للجسم وكذلك  عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين المنتج من خلال البنكرياس.

تحاليل اكتشاف الإصابة بمرض السكر 

ويوجد عدد من التحاليل الضرورية التي يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر:

١- تحليل سكر صائم ويجري بعد 8 ساعات صيام من الليل

٢- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين 
٣-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 أشهر 
 

كما يوجد عدد من التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 

ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.

طرق الحماية من مرض السكر 

وأشارت وزارة الصحة إلى طرق للوقاية من مرض السكر منها:

١- الحفاظ على وزن صحي.
٢- تجنب تعاطي التبغ. 
٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع. 
٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.

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خطورة مرض السكر على القدمين وكيف يسبب بترا للأعضاء

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بمرض السكر بحسب بيانات  اللجنة القومية لأمراض السكر 

وأكدت اللجنة أنه سوف يصل عدد المصابين في مصر إلى 20 مليونا في عام 2045 بدلا من ١١ مليون مريض حاليا  لتحتل مصر المرتبة التاسعة على العالم من حيث عدد المصابين بالسكر.

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