أخبار العقارات.. فتح باب توفيق أوضاع أراضي صحراء الأهرام وبعض مناطق أكتوبر.. وموعد استقرار أسعار العقارات

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

شقق سكن كل المصريين ، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية، جار تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المبادرة فى توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، يستفيد بها أبناء المحافظة، موجها بضرورة الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات المختلفة مع تنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة.

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فتح باب توفيق أوضاع أراضي صحراء الأهرام وبعض مناطق أكتوبر

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف "ب " نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف " و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

استقبل اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة خالد شوقي مدير إدارة الدعم الفني والرصد بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء والوفد المرافق معه.

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية وذلك لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة، بصحبة مسؤولي الجهاز.

توقع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية استمرار ارتفاعات أسعار العقارات حتى النصف الأول من العام القادم حتى يصل السوق إلى درجة التوزان واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة 100% لتواكب الزيادات التى شهدتها أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد.

وأوضح أن الأسعار بالقطاع العقاري لم تشهد استقرارا منذ ديسمبر الماضي.

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة العراقية بغداد، والتي تشارك في تنفيذها شركات مقاولات مصرية، وذلك خلال ثانى أيام زيارته للعراق.

ويأتي ذلك فى إطار الاطلاع على أهم المشروعات المطروحة على الساحة في بغداد، ورافقه المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد بكر، مدير فرع الشركة بالعراق، والمهندس سمير بشقه، مستشار وزير الإسكان العراقي، والمهندس حسين جاسم، مدير عام دائرة الطرق والجسور.

عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، اجتماعا مع اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الهيئتين.

شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة اليوم حملات بجميع تجمعات مدينة القاهرة الجديدة لإزالة جميع الإشغالات والمخالفات بالشارع وتم غلق وتشميع وقطع مرافق لـ ١٣ وحدة سكنية مخالفة للنشاط السكني بالمجاورة الرابعة مع ازالة العديد من التندات والإشغالات بتلك المنطقة.