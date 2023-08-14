وفد المجلس القومي لذوي الإعاقة بمجلس الوزراء يزور شاطئ قادرون بدمياط الجديدة

استقبل اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة خالد شوقي مدير إدارة الدعم الفني والرصد بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء والوفد المرافق معه.

وتفقد الوفد الشاطئ الخاص بذوي الهمم قادرون بلاج واستعرض المهندس رئيس الجهاز فكرة إنشاء شاطئ متكامل لخدمة لذوي الهمم أصحاب الإعاقة البصرية والحركية والذهنية وتصميم ممرات آمنة داخل البحر طبقا لاحتياجات كل حالة على حدا.

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كما تم استعراض المخطط العام للموقع ومراحل التنفيذ ونسب الانجاز لمكونات المشروع الذي يشمل وحدة رعاية ومبنى إداري ومنافذ خدمية وحمام سباحة ومسرح مكشوف وملاعب شاطئية بالإضافة إلى ساحات انتظار للسيارات وقد اثنى السادة الحضور على فكرة المشروع والتي تعد هي الأولى لإنشاء شاطئ متكامل لذوي الهمم.

وقد كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال الطرق بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقي وكذلك أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي والتي تضم أيضا أعمال الطرق بمحور جمال عبدالناصر الفرعي بالتجمع الثالث وأعمال رفع الكفاءة بالمحلية الثامنة بالتجمع الثالث.

وشدد عبد الرءوف على المسئولين بضرورة الحفاظ على مداخل العمارات أثناء أعمال تطوير الرصيف الخاص بالعمارات وضرورة الحفاظ على الأشجار الموجودة بالأرصفة.

وقد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

وفى السياق نفسه، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع عمارات المرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع.

وخلال الجولة، وجه مسئولو الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع في أقرب وقت، موضحين أن نسبة تنفيذ العمارات تجاوزت 91% من المشروع، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة، واستمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار مدينة بدر بالشكل اللائق.