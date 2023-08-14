موعد استقرار أسعار العقارات

توقع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية استمرار ارتفاعات أسعار العقارات حتى النصف الأول من العام القادم حتى يصل السوق إلى درجة التوزان واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة 100% لتواكب الزيادات التى شهدتها أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد.

وأوضح أن الأسعار بالقطاع العقاري لم تشهد استقرارا منذ ديسمبر الماضي.

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ومن جانب آخر، كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.

وقالت إن حجم التمويل بنهاية يوليو الماضي، سجل 61.46 مليار جنيه وذلك لـ 522306 مواطنين، موزعة بين 59.12 مليار جنيه قدمتها البنوك، و2.3 مليار جنيه من الشركات.

وتصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 16.455 مليار جنيه استفاد منها 139.746 مواطنا، فيما تصدرت شركة «كونتكت للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 838 مليون جنيه لنحو 6166 مواطنا.

وفي المرتبة الثانية بقائمة البنوك جاء بنك مصر بتقديم تمويلات عقارية قيمتها 14.89 مليار جنيه، استفاد منها 121212 ألف مواطن، وفي المرتبة الثالثة حل بنك التعمير والإسكان بتمويل عقاري قدره 6.8 مليار جنيه، لعملاء عددهم 71391 مواطنا.

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 4.05 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من البنك 39795 مواطن، وبلغت التمويلات المقدمة من البنك التجاري الدولي 3.22 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 24443 مواطنا.

وعلى مستوى الشركات حلت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» فى المرتبة الثانية خلف شركة كونتكت للتمويل العقاري، حيث قدمت شركة الأولى 814 مليون جنيه لعملاء عددهم 6745 مواطنا، وحلت شركة الأهلي للتمويل في المرتبة الثالثة بتمويلات قيمتها 285.1 مليون جنيه لعملاء عددهم 2543 عميلا.

وسجلت التمويلات التي قدمتها شركة أملاك للتمويل العقاري 252 مليون جنيه، استفاد منها 2328 عميلا، وقدمت شركة تمويل للتمويل العقاري 68.6 مليون جنيه لعملاء عددهم 602 عميل، وبلغت تمويلات شركة المصرية للتمويل العقاري 43 مليون جنيه لعملاء عددهم 429 عميلا، وبلغت التمويلات المقدمة من شركة الأهلي المتحد 19.9 مليون جنيه استفاد منها 200 عميل، فيما جاءت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات قيمتها 12.2 مليون جنيه حصل عليها 109 مواطن.