رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق (صور)

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية وذلك لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة، بصحبة مسؤولي الجهاز.

كما حرص المهندس عبد الرءوف الغيطى، على متابعة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي والتي تشمل: رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - وأعمال تطوير محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن.

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وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ المرافق ببيت الوطن ومنطقة الامتداد الشرقي، وأعمال الطرق بحى اللوتس ومركز خدمات المدينة بالتجمع الخامس، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمالة بالمواقع وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.



وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول بإجمالي 10 كم، وعرض بإجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل.

وأضاف الغيطي أن أعمال الطرق الجارية تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خُطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

وأعلن جهاز مدينة الشروق اعتماد “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة وعليه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية”.

كما نشر الجهاز أسماء الدفعة السابعة والبالغ عددهم (۱۰۳) طلبات وذلك بحضور أصحاب الطلبات للإدارة العقارية بدءً من يوم الأحد ٢٠-٨-٢٠٢٣.

وأوضح الجهاز بأنه سيتم الإعلان تباعًا عن الطلبات التي يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسية.

وصرح المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه حرصًا من الجهاز على تحقيق النظام العام بمنافذ الخير "السوق الحضارية بالمدينة" وفى ضوء ما تم رصد بالمنافذ يوم الجمعة 4-8-2023 من مشاجرة بين عدد من شاغلي المنافذ، تم تكليف لجنة المتابعة من الجهاز بتطبيق عقوبات على أصحاب (5) باكيات بأنشطة (دواجن - أسماك - خضار).

وجاءت العقوبة بالغلق لمدة ما بين أسبوع وشهر وكذلك استبعاد العمالة المتسببة في المشاجرة، كما أوصت اللجنة بسحب الباكيات نهائيًا في حالة التكرار .

وشدد رئيس الجهاز على إدارة المنافذ وأصحاب الباكيات الالتزام بشروط التشغيل تفاديًا لفرض العقوبات والتي تصل لسحب الباكيه نهائيا.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر ودار مصر وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة وذلك حرصا علي توفير أقصى درجات سبل الراحة للسادة قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا مع التأكيد علي إنهاء أعمال إعادة الشئ لأصله بعد أي أعمال إصلاحات "مرافق - كهرباء - غاز.…إلخ. وقد أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.