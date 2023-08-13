دراسة طبية: أقراص منع الحمل تساعد في علاج حب الشباب للسيدات

كشفت دراسة طبية حديثة أن أقراص منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين هي الأفضل لمحاربة حب الشباب الهرموني، حيث يوجد أنواع متعددة من وسائل منع الحمل منها " الأقراص والحقن واللولب، وأيضا الواقي الذكري وتحتوي تلك الوسائل على هرمونات ومنها ما لا يحتوي على هرمونات، ولا يعتبر وسائل منع حمل هرمونية.

وسائل منع الحمل الهرمونية

أوضحت دراسة طبية حديثة أن وسائل منع الحمل الهرمونية بجانب أنها وسيلة لمنع الحمل فإن لها فوائد أخرى، بحسب موقع Cleveland Clinic

Advertisements

فوائد وسائل منع الحمل الهرمونية

وتشمل أهم فوائد وسائل منع الحمل الهرمونية:

1- الحفاظ على الدورة الشهرية أكثر انتظامًا.

2- تقليل الألم المرتبط بالدورة.

3- تقليل أعراض اضطراب ما قبل الحيض المزعج.

4- تقليل انتشار حب الشباب الهرموني.

أقراص منع الحمل، فيتو

وينصح الأطباء السيدات اللاتى يرغبن في استخدام وسيلة منع حمل وتعالج حب الشباب، ضرورة استخدام أقراص منع الحمل التي تحتوي على جرعة ثابتة من كل من الإستروجين والبروجستين طوال الشهر وتسمى هذه الأنواع من الحبوب موانع الحمل الأحادية.

وسائل منع الحمل طويلة الأمد

كما يفضل بعض الأشخاص وسائل منع الحمل طويلة الأمد التي لا تتطلب منهم التفكير فيها كل يوم، مثل اللولب وهو وسيلة طويلة المفعول خاصة وأن الأقراص منع الحمل تحتاج الي أن تؤخذ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم لتكون أكثر فاعلية، ولا يفضل البعض ذلك.

أقراص منع الحمل، فيتو

ولا ينصح باستخدام الحبوب المركبة للأشخاص الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية أو الذين لا يجب أن يتناولوا الإستروجين بسبب بعض الحالات الطبية، كما أن أقراص منع الحمل لا تحمي من الأمراض المنقولة جنسيًا.

وأكد الباحثون أن حبوب منع الحمل لن تزيل حب الشباب في وقت قصير بل تحتاج إلى مدة طويلة قد تصل إلى ٦ أشهر.

وأوضح الباحثون أنه إذا كانت حبوب منع الحمل لا تؤدي الغرض، من علاج حب الشباب فيوجد علاجات أخرى لحب الشباب الهرموني منها أدوية مضادة لحب الشباب.