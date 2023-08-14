الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي يستعيد ذكريات الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه (صور)

الأهلي يستعيد ذكريات
الأهلي يستعيد ذكريات الفوزبأول بطولة أفريقيا فى تاريخه،فيتو

استعادت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى على فيس بوك ذكريات تتويج المارد الأحمر بالنسخة الأولى في تاريخه لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي العديد من الصور من المباراة وكتبت: “قصة يومنا الأول كأبطال أفريقيا".

يذكر أن توج النادي الأهلي بالبطولة الأولى له في دوري أبطال أفريقيا عام 1982 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني بعدما حقق الفوز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتعادل إيابا بهدف لكل فريق، وأصبح المارد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولة في وقتنا الحالي.

 

 

 

الأهلي يجدد عقد محمد أفشة 

 أعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض»، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل.

 

 

 

خالد عبدالفتاح مدافع الأهلي 

وكشف مصدر داخل الأهلي موعد عودة خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي إلى التدريبات الجماعية بعد جراحة كسر الترقوة التي خضع لها مؤخرا. 

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وأضاف المصدر أن اللاعب سيكون جاهزا للعودة بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية في نوفمبر القادم حيث تبقى هناك احترازات طبية في هذه النوعية من الإصابات من أجل تفادي عدم تجددها. 

وأوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة وبعد عودته إلى التدريبات الجماعية سيشارك دون التحامات لفترة معينة لحين التأكد من سلامته. 

محمد شريف مهاجم الأهلي 

وقام محمد شريف مهاجم الأهلي بإبلاغ زملائه المقربين داخل الفريق برحيله إلى الخليج السعودي مطلع الموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف تحدث مع بعض زملائه داخل الأهلي وأبلغهم بالتوقيع مع النادي السعودي ورحيله عن القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري. 

وأوضحت أن شريف أكد لزملائه أيضا إن قرار رحيله اتخذه في وقت مبكر وإنه كان ينتظر وصول عرض جيد من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء. 

 

النادي الأهلي 

وأعلن اخالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وتقرر سفر اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد بالنمسا، والمحدد له الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر المقبل. جاء ذلك بناءً على رؤية مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في إطار استعداداته للموسم الجديد. 

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك تحركات مستمرة لحسم إعارة الجزائري أحمد القندوسي من أجل توفير مكان في قائمة الأجانب للتعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد. 

أضاف: حال تأجيل ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري إلى يناير القادم فإن هناك احتمالية لاستمرار احمد القندوسي وتأجيل إعارته إلى يناير القادم. 

وأوضح: الأهلي لديه رغبة في إعارة القندوسي ولكن الأخير يرفض الرحيل وحال عدم إستقدام مهاجم أجنبي في ميركاتو الصيف الجاري فإن بقاء القندوسي سيكون قائم لحين إشعار آخر. 

وفي ذات السياق ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي بموعد كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. 

وكانت تقارير صحفية سعودية أكدت إقامة المباراة في السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل ولكن الأهلي ينتظر إخطارا رسميا بموعد ومكان المباراة من أجل إبلاغ قطاع الكرة والجهاز الفني للفريق. 

انهى النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

وعلمت فيتو أن الجهاز الإداري انهي كافة إجراءات السفر بعد الحصول على تأشيرات بعثة الفريق لخوض معسكر النمسا الذي يبدأ يوم 28 أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر المقبل. 

 

 

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الأهلي وري أبطال إفريقيا كوتوكو المارد الأحمر محمد أفشة

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