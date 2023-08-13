سيروم طبيعى لتغذية الشعر وزيادة طوله وكثافته

تهتم الفتيات دائما بالحفاظ على كثافة الشعر وزيادة طوله ما يزيد من جمالهن لأن الشعر الطويل والغزير علامة من علامات الجمال المميزة.

ولزيادة طول الشعر يجب التغذية السليمة القائمة على الخضراوات الطازجة والاهتمام بتركيب الشعر وتغذيته بالوصفات الطبيعية.

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته.

المكونات:-

ملعقة حلبة مغسولة جيدا

ملعقة روز مارى

كوب ماء

الطريقة:-

ننقع الحلبة والروز مارى فى الماء ونتركها مغطاه حتى تصبح حبات الحلبة طرية.

ثم نصفى الخليط جيدا ونأخذ السائل الناتج.

نضع هذا السائل أو السيروم على الشعر من الجذور جيدا.

ونتركه على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.