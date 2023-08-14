الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير البترول يناقش مشروع مجتمعي لشركة إيني ببورسعيد

الملا ووزيرة البيئة
الملا ووزيرة البيئة ومحافظ بورسعيد، فيتو

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

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شركة إيني الإيطالية 

وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضًا من المهندس محمود أبو اليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية، بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود إيجابي للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  في بداية الاجتماع، الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.

مقترح المشروع المقدم من شركة إينى 

وأضاف أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات، مؤكدًا أهمية اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في  إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنيًا ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتي البيئة والزراعة بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.

المخلفات الزراعية والحيوانية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أهمية المشروع تتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الامنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية وحيوانية بمنطقة إقامته وأنه يعد امتدادًا لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات، كما أكدت الوزيرة على أهمية تعاون فرق العمل بين الوزارات في إجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكدًا ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.

وقال الدكتور علاء عزوز أن وزارة الزراعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وإتاحة كافة الخبرات والامكانيات لتنفيذه في ظل أهميته ومردوده الإيجابي في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على إجراء المراجعات اللازمة  للمقترح المقدم من شركة إينى الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.

وشارك في الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  ( ايجاس )، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والمهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل.

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