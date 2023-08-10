أوبك تؤكد زيادة الطلب على النفط خلال العام المقبل

أكدت منظمة أوبك في تقرير الشهري توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024.

كما عدلت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2023 إلي 1،8 في المائة و0،6 في المائة علي التوالي.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2023 عند 5،2 في المائة.



وأكدت "أوبك" على توقعاتها لزيادة الطلب العالمي علي النفط في 2023 بواقع 2.4 مليون برميل إلى متوسط ​​102 مليون برميل مقابل 99.6 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، بينما توقعت المنظمة ارتفاع المعروض العالمي من النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في 2023.

وتوقعت رفع النمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024 إلى 2.7% و2.6، متوقعة أيضا نمو الطلب على النفط في العام المقبل ليصل حوالي 104.25ميجابايتً في اليوم.

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