البترول: إغلاق مزايدة عالمية للحقول المتقادمة بعد تلقي عروض الشركات الأجنبية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إغلاق المزايدة العالمية التي طرحت من خلالها الحقول المتقادمة لشركات الإنتاج وذلك بعد تلقي عروض من شركات أجنبية راغبة في الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة البترول أعلنت في وقت سابق عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج عن هذه المزايدة العالمية التي شملت شركة بتروزيت و8 حقول في الصحراء الشرقية وخليج السويس.
وتضم المزايدة عدة حقول منها حقل رأس بدران وخليج الزيت والتي تشرف عليه شركة سوكو بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت وهي تحت إشراف شركة أوسوكو. ومنطقة تنمية وادي السهل.
وأكد وزير البترول في تصريحات سابقة أن هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات على الاستثمار في أعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.
وتحاول الحكومة المصرية جذب تعبئة استثمارات ورؤوس أموال أجنبية لتعزيز الاقتصاد وتخفيف الضغط عن الجنيه المصري الذي انخفض بشكل كبير أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.
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